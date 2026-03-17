17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Fenerbahçe Arsavev, uzatmalarda puanı kurtardı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Arsavev'i 1-0 mağlup etti.

calendar 17 Mart 2026 15:03 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 15:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 83. dakikada Natalia Oleszkiewicz kaydederken, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol 90+1. dakikada Andrea Staskova'dan geldi.

Trabzonspor'da Amira Braham, 10 ve 39. dakikada gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe Arsavev, ligdeki namağlup serisini bu maçla birlikte sürdürdü.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 62'ye yükseltirken, Trabzonspor 48 puanda kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Amed SK Kadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak. Trabzonspor ise deplasmanda Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
