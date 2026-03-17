Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Jimmy Butler, 9 Şubat'ta geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) ameliyatının ardından ilk kez takımına katıldı.



Washington Wizards karşılaşması öncesinde takım arkadaşları ve teknik ekiple bir araya gelen Butler, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda zorlu sürece rağmen moralli görüntüsüyle dikkat çekti.



36 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon sahalara döneceğinden emin olduğunu belirtirken, rehabilitasyon sürecinin henüz erken aşamalarında olması nedeniyle net bir dönüş tarihi vermekten kaçındı. Butler'ın dizinde hâlâ şişlik bulunduğu ve kısa süre öncesine kadar uçuş izni dahi alamadığı aktarıldı.



"Beş hafta önce ameliyat olmuş gibi hissediyorum. Ama genel olarak iyiyim, mutluyum."



Yıldız oyuncu, son iki ayın en zor kısmının fiziksel iyileşme değil, takım arkadaşlarından uzak kalmak olduğunu vurguladı:



"Takımdan uzak kalmak... zor. Sevdiğim oyunu oynayamamak zor. Ama rehabilitasyon süreci iyi gidiyor, yapmamız gerekenleri yapıyoruz."



Butler, evinde haftalık ilerlemeyi gösteren detaylı bir rehabilitasyon programı bulunduğunu ve sıradaki hedefin yaklaşık bir hafta içinde koltuk değneklerini tamamen bırakmak olduğunu söyledi.



Kariyeri boyunca rekabetçi kimliğiyle tanınan Butler, iyileşme sürecini de bu bakış açısıyla değerlendirdi:



"Rehabilitasyondaki her şey rekabetle ilgili. Bugün dünden daha iyi olmak gibi. En azından bu şekilde yarışabiliyorum."



Butler, 2025 takas döneminin hemen öncesinde Miami Heat'ten Golden State Warriors'a transfer olmuştu. Yıldız oyuncu, sakatlığına rağmen sezon içinde yeniden takas edilme ihtimalini hiçbir zaman ciddi şekilde düşünmediğini ifade etti.



Warriors başantrenörü Steve Kerr'in de sakatlık süreci boyunca Butler ile düzenli iletişim halinde olduğu belirtildi.



Butler'ın takıma geri dönüşü, sezonda üst üste beş mağlubiyet alarak zor bir süreçten geçen ve sakatlıklarla mücadele eden Warriors cephesinde moral kaynağı oldu. Takımda ayrıca Stephen Curry'nin sakatlığı da önemli bir eksiklik yaratıyor.



Butler ise sahalara dönüş hedefini net bir şekilde ortaya koydu:



"Vücudum ne zaman hazır olursa… sahaya dönmek için elimden geleni yapacağım."



