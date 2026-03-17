17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Butler, Warriors'ın yanına döndü: "Gelecek sezon oynayacağım"

Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Jimmy Butler, 9 Şubat'ta geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) ameliyatının ardından ilk kez takımına katıldı.

calendar 17 Mart 2026 15:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Butler, Warriors'ın yanına döndü: 'Gelecek sezon oynayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Jimmy Butler, 9 Şubat'ta geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) ameliyatının ardından ilk kez takımına katıldı.

Washington Wizards karşılaşması öncesinde takım arkadaşları ve teknik ekiple bir araya gelen Butler, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda zorlu sürece rağmen moralli görüntüsüyle dikkat çekti.

36 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon sahalara döneceğinden emin olduğunu belirtirken, rehabilitasyon sürecinin henüz erken aşamalarında olması nedeniyle net bir dönüş tarihi vermekten kaçındı. Butler'ın dizinde hâlâ şişlik bulunduğu ve kısa süre öncesine kadar uçuş izni dahi alamadığı aktarıldı.

"Beş hafta önce ameliyat olmuş gibi hissediyorum. Ama genel olarak iyiyim, mutluyum."

Yıldız oyuncu, son iki ayın en zor kısmının fiziksel iyileşme değil, takım arkadaşlarından uzak kalmak olduğunu vurguladı:

"Takımdan uzak kalmak... zor. Sevdiğim oyunu oynayamamak zor. Ama rehabilitasyon süreci iyi gidiyor, yapmamız gerekenleri yapıyoruz."

Butler, evinde haftalık ilerlemeyi gösteren detaylı bir rehabilitasyon programı bulunduğunu ve sıradaki hedefin yaklaşık bir hafta içinde koltuk değneklerini tamamen bırakmak olduğunu söyledi.

Kariyeri boyunca rekabetçi kimliğiyle tanınan Butler, iyileşme sürecini de bu bakış açısıyla değerlendirdi:

"Rehabilitasyondaki her şey rekabetle ilgili. Bugün dünden daha iyi olmak gibi. En azından bu şekilde yarışabiliyorum."

Butler, 2025 takas döneminin hemen öncesinde Miami Heat'ten Golden State Warriors'a transfer olmuştu. Yıldız oyuncu, sakatlığına rağmen sezon içinde yeniden takas edilme ihtimalini hiçbir zaman ciddi şekilde düşünmediğini ifade etti.

Warriors başantrenörü Steve Kerr'in de sakatlık süreci boyunca Butler ile düzenli iletişim halinde olduğu belirtildi.

Butler'ın takıma geri dönüşü, sezonda üst üste beş mağlubiyet alarak zor bir süreçten geçen ve sakatlıklarla mücadele eden Warriors cephesinde moral kaynağı oldu. Takımda ayrıca Stephen Curry'nin sakatlığı da önemli bir eksiklik yaratıyor.

Butler ise sahalara dönüş hedefini net bir şekilde ortaya koydu:

"Vücudum ne zaman hazır olursa… sahaya dönmek için elimden geleni yapacağım."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.