Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, yaşadığı diz sakatlığına rağmen bu sezon geri dönme konusunda kararlı olduğunu açıkladı.



Altı haftadır sahalardan uzak kalan Curry, sezonu kapatması gerektiği yönündeki görüşleri ise net bir şekilde reddetti.



"Bu bizim karakterimiz değil. Eğer oynayacak bir şeyimiz varsa oynarız. Ben de geri dönmek için çalışıyorum."



Geçtiğimiz Cumartesi 38 yaşına giren Curry, 30 Ocak'ta Detroit Pistons karşısında yaşadığı sakatlıktan bu yana ilk kez bireysel saha çalışmalarına başladı.



Warriors cephesi, yıldız oyuncunun normal sezonun bir bölümünde geri dönmesini ve Play-In Turnuvası öncesinde ritim kazanmasını hedefliyor.



Curry, uzun vadeli sağlık endişelerini anladığını ancak rekabetçi kimliğinden taviz vermeyeceğini vurguladı:



"Her gün durumumu değerlendiriyoruz. Güvenli şekilde oynayıp oynayamayacağım önemli. Ama hâlâ mücadele edecek şeylerimiz var. Playoff serisinde yer almak istiyoruz."



Başantrenör Steve Kerr ise Curry'nin iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtirken, dönüş tarihi için kesin bir takvim vermekten kaçındı:



"Onu çalıştırmak benim için büyük bir şans. Eşi benzeri yok. Bu kadar uzun süre onsuz kaldığımızı hatırlamıyorum."



Curry ise sezon içinde tekrar forma giyip giymeyeceği sorusuna kısa ve net yanıt verdi:



"Oynayacak mıyım? Kesinlikle."



