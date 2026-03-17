17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Stephen Curry'den net mesaj: "Bu sezon geri döneceğim"

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, yaşadığı diz sakatlığına rağmen bu sezon geri dönme konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

calendar 17 Mart 2026 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Altı haftadır sahalardan uzak kalan Curry, sezonu kapatması gerektiği yönündeki görüşleri ise net bir şekilde reddetti.

"Bu bizim karakterimiz değil. Eğer oynayacak bir şeyimiz varsa oynarız. Ben de geri dönmek için çalışıyorum."

Geçtiğimiz Cumartesi 38 yaşına giren Curry, 30 Ocak'ta Detroit Pistons karşısında yaşadığı sakatlıktan bu yana ilk kez bireysel saha çalışmalarına başladı.

Warriors cephesi, yıldız oyuncunun normal sezonun bir bölümünde geri dönmesini ve Play-In Turnuvası öncesinde ritim kazanmasını hedefliyor.

Curry, uzun vadeli sağlık endişelerini anladığını ancak rekabetçi kimliğinden taviz vermeyeceğini vurguladı:

"Her gün durumumu değerlendiriyoruz. Güvenli şekilde oynayıp oynayamayacağım önemli. Ama hâlâ mücadele edecek şeylerimiz var. Playoff serisinde yer almak istiyoruz."

Başantrenör Steve Kerr ise Curry'nin iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtirken, dönüş tarihi için kesin bir takvim vermekten kaçındı:

"Onu çalıştırmak benim için büyük bir şans. Eşi benzeri yok. Bu kadar uzun süre onsuz kaldığımızı hatırlamıyorum."

Curry ise sezon içinde tekrar forma giyip giymeyeceği sorusuna kısa ve net yanıt verdi:

"Oynayacak mıyım? Kesinlikle."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
