-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
18 Mart tatil mi? 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?
17 Mart 2026 16:28
18 Mart 2026 okullar tatil mi sorusunun yanıtı, 2026 yılı resmi tatil tarihlerini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi günü okullar açık mı, tatil mi?
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümünde için yurt genelinde törenler düzenlenecek. Cumhuriyet tarihimizin en önemli günlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi anılırken gözler "18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi?" soruları gündeme geldi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Çanakkale Valiliği'nden geldi. İşte, 18 Mart Pazartesi bugün okulların durumuna dair detaylar...
18 MART RESMİ TATİL Mİ?Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümü olan 18 Mart 2026 çarşamba günü resmi tatil değil.Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl kahraman askerlerimizi anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.
18 Mart'ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler açık olacak, normal mesai saatlerinde çalışacak.
18 MART OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mart resmi tatil takviminde yer almadığı için okullar tatil olmayacak, öğrenciler gündelik ders akışına devam edecek.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
ÇANAKKALE SAVAŞI NEDİR?
Çanakkale Savaşı Türk Tarihine damga vurmuş bir savaştır. Bu savaş tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Türk Milleti bu savaşta pek çok kardeşini kaybetmiştir. Ancak yine de millet birlik olmuş ve çok büyük bir zaferi elde etmiştir.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.