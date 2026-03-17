17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Galatasaray, destan yazmaya hazırlanıyor!

Galatasaray, son 16 turu ilk maçında elde ettiği 1-0'lık avantajı korumak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Ada'dan istediğini alıp dönerse tarihinde 7. kez Devler Ligi'nde çeyrek finale kalmış olacak.

calendar 17 Mart 2026 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 10:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, destan yazmaya hazırlanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırmak isteyen G.Saray, RAMS Park'ta 1-0 devirdiği Liverpool karşısında turu istiyor.

Mairo Lemina'nın golüyle rakibini bu sezon ikinci kez deviren Cimbom, yarın İngiltere'de oynanacak mücadelede beraberlik bile alması durumunda son 8 takım arasında yer alacak. Sarı-kırmızılılar daha önce 6 kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, bunu 7. kez hayata geçirmek için sahaya çıkacak.

11 KEZ SON 16'YA KALDI

Sarı-kırmızılılar, 1962- 63, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer almıştı. G.Saray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 11. kez son 16 takım arasında yer alıyor. G.Saray, turnuvanın UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994- 95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasına adını yazdırdı.

İSMAİL JAKOBS'A ÖZEL GÖREV

Galatasaray'ın başarılı sol beki İsmail Jakobs, Liverpool karşısında ilk maçta olduğu gibi özel bir görev üstlenecek. RAMS Park'ta Mohamed Salah'a adım attırmayan Senegalli futbolcu, İngiltere'de de Mısırlı yıldızla temaslı oynayacak. Jakobs yine hücuma da katkı verecek

SANE İKİNCİ YARIDA

İngiltere'den istediği bir skorla dönerek Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdırmak isteyen G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, rakibini çok iyi analiz etti. Bu sezon 2 kez mat ettiği Arne Slot'u bir kez daha devirmek isteyen başarılı çalıştırıcı, oyunun gidişatına göre Sane'yi ikinci yarıda oyuna alarak birebirlerde etkili olmaya çalışacak

LEMINA DÖNÜYOR

RAMS Park'ta oynanan ilk maçta Liverpool'u yıkan isim olan Mario Lemina, Süper Lig'deki Başakşehir mücadelesinde dinlendirilmişti. Gabonlu futbolcu yarınki mücadelede yeniden formasına kavuşacak. Teknik direktör Okan Buruk orta alanı Lemina, Torreira ve Sara'ya emanet etmeye hazırlanıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.