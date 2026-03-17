Dorgeles Nene'den Fenerbahçe'de ilk hat-trick!

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, Gaziantep FK ile oynanan lig maçının yıldızı oldu.
Malili futbolcu, Gaziantep FK maçında 41, 68 ve 79. dakikalarda ağları havalandırdı. Nene, Fenerbahçe kariyerinde ilki yaşadı.
Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de ligde 9 gol, 6 asiste ulaştı. Malili futbolcu, toplamda ise 10 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.
