17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
0-031'
17 Mart
Chelsea-PSG
0-231'
17 Mart
M.City-Real Madrid
0-131'
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
2-045'

Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması!

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

calendar 17 Mart 2026 22:20
Hollandalı futbolcu, "3.5 yıldır Fenerbahçe'deyim. İlk geldiğim günü hatırlıyorum. Jesus dönemi forma bulamıyordum. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yaparsam oynayacaktım. Kaptanlık bandını taktım bugün, bundan dolayı gururluyum, umarım daha fazla kez bu bandı takarım." dedi.

Jayden Oosterwolde, "Karagümrük maçından sonra taraftarların kızgın olmasını anlıyorum. O maçı kolayca kazanmalıydık. Bugün stadyum dolu değildi ama yine de buraya gelen taraftarlar bizi desteklediler. Umarım önümüzdeki maçlarda stadyumumuz tamamen dolu olur. Bugün gösterdik ki biz hala Fenerbahçe'yiz. Hala o kalitemiz var. Biz inanmaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
