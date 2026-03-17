Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya destek

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, ligdeki Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
Fransız futbolcu, yaptığı açıklamada teknik direktörü Domenico Tedesco'ya destek verdi.
Gaziantep FK maçında son golün ardından kenara gelerek Tedesco'ya sarılan Guendouzi, maç sonu açıklamasında, "Hocamız Domenico Tedesco'nun yanındayız. Kariyerimde çalıştığım en iyi hocalar arasında. Takımın ona ihtiyacı olduğunu ve onun da bize ihtiyacı olduğunu biliyorum." dedi.
Fenerbahçe forması altında 16 maçta süre bulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Matteo Guendouzi 🫂 Domenico Tedesco
