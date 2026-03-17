17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya destek

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Gaziantep FK maçının ardından teknik direktörü Domenico Tedesco'ya destek verdi.

calendar 17 Mart 2026 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, ligdeki Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Fransız futbolcu, yaptığı açıklamada teknik direktörü Domenico Tedesco'ya destek verdi.

Gaziantep FK maçında son golün ardından kenara gelerek Tedesco'ya sarılan Guendouzi, maç sonu açıklamasında, "Hocamız Domenico Tedesco'nun yanındayız. Kariyerimde çalıştığım en iyi hocalar arasında. Takımın ona ihtiyacı olduğunu ve onun da bize ihtiyacı olduğunu biliyorum." dedi.

Fenerbahçe forması altında 16 maçta süre bulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
