17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
0-028'
17 Mart
Chelsea-PSG
0-228'
17 Mart
M.City-Real Madrid
0-128'
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
2-044'

N'golo Kante: "Takım için her şeyi yaparım"

Fenerbahçe forması giyen N'golo Kante, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

calendar 17 Mart 2026 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin 2. golünü atan N'golo Kante maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Golü hakkında konuşan Kante, "Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve Suudi Lig'i arasında farklar için tecrübeli orta saha, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız." sözlerini sarf etti.

Son olarak Kante, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
