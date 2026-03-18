17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Anderson Talisca, formasına kavuştu

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında formasına kavuştu.

calendar 18 Mart 2026 01:40 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 01:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu.

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 resmi maçta forma giyemeyen ve uzun süre sakatlık yaşayan Talisca, Gaziantep FK maçında 58. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon 38 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
