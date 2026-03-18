Anderson Talisca, formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu.
Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 resmi maçta forma giyemeyen ve uzun süre sakatlık yaşayan Talisca, Gaziantep FK maçında 58. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon 38 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 resmi maçta forma giyemeyen ve uzun süre sakatlık yaşayan Talisca, Gaziantep FK maçında 58. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon 38 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.