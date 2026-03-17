Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama!

Barcelona'da başkanlık görevine bir kez daha seçilen Joan Laporta, takımın önemli isimlerinden Robert Lewandowski ile ilgili konuştu.



LAPORTA'DAN AÇIKLAMA



37 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili konuşan Laporta, Lewandowski'yi takımda tutmak istediklerini ancak bu kararın Polonyalı futbolcunun kararına da bağlı olduğunu söyledi.



Joan Laporta, "Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istiyoruz ancak bu onun ne istediğine de bağlı. Zor bir dönemde takıma katıldı ve bize çok yardımcı oldu; bizimle kalmasını istiyoruz." diye konuştu.



Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak kontratta uzatma opsiyonu da yer alıyor.



SEZON PERFORMANSI



Barcelona forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Lewandowski, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.



