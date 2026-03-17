17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Robert Lewandowski'yi takımda tutmak istediklerini ancak bu durumun golcü yıldızın kararına da bağlı olduğunu duyurdu.

calendar 17 Mart 2026 18:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona'da başkanlık görevine bir kez daha seçilen Joan Laporta, takımın önemli isimlerinden Robert Lewandowski ile ilgili konuştu.

LAPORTA'DAN AÇIKLAMA

37 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili konuşan Laporta, Lewandowski'yi takımda tutmak istediklerini ancak bu kararın Polonyalı futbolcunun kararına da bağlı olduğunu söyledi.

Joan Laporta, "Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istiyoruz ancak bu onun ne istediğine de bağlı. Zor bir dönemde takıma katıldı ve bize çok yardımcı oldu; bizimle kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak kontratta uzatma opsiyonu da yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Lewandowski, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.