17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Eyüpspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, ligin 27. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

calendar 18 Mart 2026 01:22
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Baran Ali, Legowski, Torres, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
