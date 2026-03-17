17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Pendikspor'dan sakatlıklar hakkında açıklama!

1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor, sakatlığı bulunan 5 oyuncunun sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

calendar 17 Mart 2026 18:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor, sakatlığı bulunan 5 oyuncusunun son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan klinik muayene ve tetkikler sonucunda sağ baldır (soleus) kasında kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Nuno Sequeira'nın tedavi sürecine başlanmıştır. Sağ uyluk (biceps femoris) kaslarında zorlanma ve ödem saptanan Stelios Kitsiou ile Jonson Clarke-Harris'in tedavisi devam etmektedir. Mesut Özdemir, fizyoterapist eşliğinde rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Hüseyin Maldar ise atletik performans antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etmektedir."

İstanbul temsilcisi, 31 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 53 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
