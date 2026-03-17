Juventus'ta Spalletti ile imza yakın

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti ile yola devam etmeya hazırlanıyor.



İtalyan ekibi, bu sezon Igor Tudor'dan sonra göreve gelen Spalletti ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İtalyan teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Juventus ile Spalletti arasında yeni sözleşme için imzaların 5 Nisan'dan (Paskalya) önce atılmasının beklendiği yazıldı.



Juventus, 67 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 29 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.



