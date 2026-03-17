Fenerbahçe Gaziantep maçı neden salı günü oynanıyor?

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın ilk mücadelesi bugün oynanacak. Haftanın karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Süleyman Özay ve Esat Sancaktar'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olacak. VAR koltuğunda ise Erken Engin'in oturacağı açıklandı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının neden salı günü oynandığı ise gündem oldu.

Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off müsabakaları nedeniyle hafta içi oynanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada "Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatım, futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hafta içi oynanmasına karar verdi.

Milli takımın hazırlık sürecini uzatmak amacıyla yapılan bu fikstür düzenlemesi, Süper Lig'deki tüm 27. hafta maçlarını kapsıyor. FIFA ve UEFA'nın milli maç takvimine uygun olarak takvimde yer açmak isteyen TFF, haftanın geri kalan mücadelelerini çarşamba ve perşembe günlerine yaydı. Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un bu haftaki lig maçları ise oluşan bu yoğun fikstür nedeniyle tamamen ileri bir tarihe ertelendi.