Bein Sports 1 Canlı link: Fenerbahçe Gaziantep bedava izle

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran oyuncularla bir araya geldi. Samandıra'da takımla toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, "Kalan 8 maçımızı da kazanmak boynumuzun borcu. Taraftarımızı artık üzmeyeceğiz" dediği öğrenildi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yapılan toplantı sonrası iki isme de bazı ültimatomlar verilen Fenerbahçe'de, bu gelişmeler doğrultusunda kulüp planını da belirledi. Ayrıca Başkan Sadettin Saran'ın futbolcularla da bir toplantı yaptığıda iddia edildi. Başkanın Samandıra'da yaptığı zirvede "Bakın çocuklar taraftarımız için yapacak çok şeyimiz var. Bize her koşulda destek veriyorlar. Ligde kalan 8 maçımızı kazanmalıyız. Bu taraftarlarımıza karşı bizim boynumuzun borcu. Şampiyonluk inancımız var. Gücümüz ve kalitemiz var. Bu dediklerim çok önemli. Dediklerim doğrultusunda büyük bir ciddiyetle ilerleyelim" dediği öğrenildi. Başkanın konuşmasının ardından takım içinde birlik ve motivasyonun artırılması adına futbolcuların da söz aldığı ve sezonun geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ettikleri aktarıldı. Bu yılki Antalyaspor beraberliği ve Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte Fenerbahçe, mart ayından sonra son 4 sezonda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu düşüş grafiği şampiyonluk yarışını etkiledi. Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda mart ayından itibaren yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, son 4 sezonda mart ayı sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 5 yenilgi ve 7 beraberlik alarak kritik bir düşüş grafiği sergiledi. Bu tablo, takımın şampiyonluk yarışında önemli avantajlar kaybetmesine neden oldu. Bu süreçte kaybedilen puanlar, ligdeki zirve mücadelesinde dengeleri değiştirirken, Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutlarını da zora sokuyor. Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı. Mart ayının başında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler için asıl büyük şok ise geçtiğimiz günlerde geldi. Sarı-Lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Toplam 2 maç sonunda 5 puan kaybedildi.Fenerbahçe bu sezonun ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Karagümrük'ten almıştı. Ancak beraberlik sayısı yüksek olan sarı lacivertliler için bu mağlubiyet can acıtıcı oldu. Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle liderin 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler ligin kalan bölümünde artık hata payı olmadığını biliyor. Fenerbahçe hafta içi mesaisinde ağırlayacağı Gaziantep FK maçından başlayarak kalan tüm maçlarını kazanmayı planlıyor. Fenerbahçe'de lig sonuncusu Karagümrük'ten alınan yenilgi sonrasında başkan Sadettin Saran'ın ültimatom verdiği teknik direktör Domenico Tedesco da topun ağzında olduğunun farkında. Oyuncularıyla konuşan 40 yaşındaki çalıştırıcı "Artık kayıp istemiyorum. Basit hata görmek istemiyorum. En önemli maç önümüzdeki maç. Başka bir şey düşünmeyin. Önce biz kazanalım, sonra rakibimizin maçlarına bakacağız. İhtimal olduğu sürece şampiyonluk şansımız var" dedi. İki takım daha önce 13 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet aldı. Gaziantep FK da 2 maç kazandı. Aralarındaki hiçbir randevudan beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe rakibine 34 gol attı. 13 gol yedi.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI HAKEMLERİ



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif.







Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Abena, Mujakic, Perez, Kozlowski, Ogün, Camara, Yusuf, Bayo, Maxim.



FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.



5 EKSİK



Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 5 eksik isim bulunuyor. Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarınki maçta forma giyemeyecek. Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.



6 İSİM SINIRDA



Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Ligdeki 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 33 puan toplayan Gaziantep FK, 9. sırada bulunuyor. Bu maçlarda rakiplerine 35 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalesinde 42 gole engel olamadı.



EKSİKLER TEKNİK HEYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR



Gaziantep ekibinde, Fenerbahçe maçı öncesinde 5 oyuncunun sakatlığı, 3 oyuncunun ise kart cezalısı durumda olması dikkati çekiyor. Tedavileri devam eden Salem M'Bakata, Ali Mevran Ablak, Draguș, Nihad Mujakic ve Kevin Rodrigues'ten yararlanamayacak teknik direktör Burak Yılmaz, kart cezalısı Christopher Lungoyi, Nazım Sangare ve Arda Kızıldağ'a da Fenerbahçe maçında forma veremeyecek. Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Tayyip Talha Sanuç ise bu maçta hocasından forma bekleyecek. Güneydoğu temsilcisinde, kart sınırında bulunan Melih Kabasakal, bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.



14. RANDEVU





Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 13 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 11 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 34 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.



KADIKÖY'DE PUAN KAYBI YOK



Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor. İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 6 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.



FENERBAHÇE SON 11 RESMİ MAÇI KAZANDI



İki takım arasında ligde oynanan son 8 maçı Fenerbahçe kazanırken, sarı-lacivertliler bu süreçteki 3 Türkiye Kupası'nda da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 8'i lig 11 düelloda da Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon rakibiyle deplasmanda biri lig, diğeri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 kez karşılaştı. İki maç da Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skora imza attı.



FENERBAHÇE'DE KADER MAÇI



Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep ile sezonun kırılma maçına çıkıyor. Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası şampiyonluktan bahsedilmez oldu. Ama sarı lacivertliler kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco son kozunu oynayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde Tedesco'nun görevine son verilebilir. Sadettin Saran yönetimi de güven kaybı yaşıyor, kötü bir sonuçta kongre gerilimi artar. Bu karanlık tabloda bir de Fenerbahçeli oyuncular, Kadıköy korkusu yaşıyor. Futbolcular, olası tepkiler konusunda tedirgin. Sarı-lacivertliler, maçın zorlu bir atmosferde oynanacağının farkında. Kısacası yönetim, hoca ve futbolcular tam kader maçına çıkıyor.

Üst üste puan kayıpları sonrası lider Galatasaray ile fark açılırken Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgi bardağı taşırdı. Skor bir yana sahadaki futbol başta Başkan Sadettin Saran olmak üzere tüm camiayı kızdırdı. Yenilgi sonrası statta yapılan toplantıda bazı isimler Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri hemen öne çıktı. Başkan Saran ise ani karar almadı. Önce Tedesco ve Devin Özek ile konuştu, ardından kaptanları çağırdı. Oyuncularla yaptığı görüşmede ise hocaya güvenoyu çıktı. Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi. Bu sözler sonrasında başkan Saran da sorumluluk aldı ve yola devam kararını verdi.





