Hansi Flick'ten geleceği için açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



NEWCASTLE UNITED MAÇI



1-1'in rövanşında Newcastle United'ı ağırlayacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Farklı bir maç bekliyorum; yüksek pres yapabiliyorlar ve iyi savunma yapıyorlar. Zor bir maç olacak, bunu oyunculara açıkça söyledim. Mükemmel oynamamız gerekiyor ve bunu deneyeceğiz." dedi.



YENİ SÖZLEŞME



Barcelona'da başkanlık görevine Joan Laporta'nın seçilmesiyle birlikte teknik direktör Hansi Flick'in 2027'de bitecek sözleşmesinin de 2028'e uzatılması bekleniyor. Alman teknik adam, basın toplantısında bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bence bunu konuşmanın zamanı değil, kulüp ve geleceğimiz için önemli bir maç var. Burada çok mutluyum. Bunu ailemle konuşmam gerekiyor ama zamanı var." yanıtını verdi.



GELECEĞİ İÇİN MESAJ



Hansi Flick, geleceği konusunda gelen sorunun ardından bir soru daha gelmesiyle birlikte, "Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Bu benim son işim olacak ve bu beni mutlu ediyor." diye konuştu.



