17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Hansi Flick'ten geleceği için açıklama!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, geleceği için konuştu. Flick, "Barcelona son işim olacak." dedi.

calendar 17 Mart 2026 17:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

NEWCASTLE UNITED MAÇI

1-1'in rövanşında Newcastle United'ı ağırlayacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Farklı bir maç bekliyorum; yüksek pres yapabiliyorlar ve iyi savunma yapıyorlar. Zor bir maç olacak, bunu oyunculara açıkça söyledim. Mükemmel oynamamız gerekiyor ve bunu deneyeceğiz." dedi.

YENİ SÖZLEŞME

Barcelona'da başkanlık görevine Joan Laporta'nın seçilmesiyle birlikte teknik direktör Hansi Flick'in 2027'de bitecek sözleşmesinin de 2028'e uzatılması bekleniyor. Alman teknik adam, basın toplantısında bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bence bunu konuşmanın zamanı değil, kulüp ve geleceğimiz için önemli bir maç var. Burada çok mutluyum. Bunu ailemle konuşmam gerekiyor ama zamanı var." yanıtını verdi.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Hansi Flick, geleceği konusunda gelen sorunun ardından bir soru daha gelmesiyle birlikte, "Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Bu benim son işim olacak ve bu beni mutlu ediyor." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.