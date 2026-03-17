Haber Tarihi: 17 Mart 2026 17:56 -
Güncelleme Tarihi:
17 Mart 2026 17:56
Uzak Şehir neden yok? 16 Mart Uzak Şehir var mı?
Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünün yayın akışında yer almaması, dizinin sıkı takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Her pazartesi akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımın akıbeti araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir neden yok? 16 Mart Uzak Şehir var mı? İşte detaylar…
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı, pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak bu hafta yayınlanan Kanal D yayın akışında sevilen dizinin yeni bölümünün yerine farklı bir programın yer alması izleyicileri şaşırttı. Peki, Uzak Şehir neden yok?
UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin 54. yeni bölümü, Ramazan Bayramı haftasına girilmesi ve 16 Mart Pazartesi gününün mübarek Kadir Gecesi'ne denk gelmesi sebebiyle kanal yönetimi tarafından yayın akışından çıkarıldı.
16 MART UZAK ŞEHİR VAR MI?Kanal D'nin 16 Mart 2026 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almadı. Dizinin yayın saati olan 19.30'da "Kadir Gecesi Özel" programı canlı olarak izleyiciyle buluştu. Bu özel yayının hemen ardından, saat 21.00'de ise Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?Kadir Gecesi sebebiyle yayınına bir haftalık ara verilen Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 54. bölümü, önümüzdeki hafta izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'den yapılan yayın akışı güncellemelerine göre, sevilen dizinin yeni bölümü 23 Mart 2026 Pazartesi akşamı kaldığı yerden heyecan dolu sahneleriyle ekranlarda olmaya devam edecek.
