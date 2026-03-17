Uzak Şehir neden yok? 16 Mart Uzak Şehir var mı?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı, pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak bu hafta yayınlanan Kanal D yayın akışında sevilen dizinin yeni bölümünün yerine farklı bir programın yer alması izleyicileri şaşırttı. Peki, Uzak Şehir neden yok?

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin 54. yeni bölümü, Ramazan Bayramı haftasına girilmesi ve 16 Mart Pazartesi gününün mübarek Kadir Gecesi'ne denk gelmesi sebebiyle kanal yönetimi tarafından yayın akışından çıkarıldı.



Kanal D'nin 16 Mart 2026 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almadı. Dizinin yayın saati olan 19.30'da "Kadir Gecesi Özel" programı canlı olarak izleyiciyle buluştu. Bu özel yayının hemen ardından, saat 21.00'de ise Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

Kadir Gecesi sebebiyle yayınına bir haftalık ara verilen Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 54. bölümü, önümüzdeki hafta izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'den yapılan yayın akışı güncellemelerine göre, sevilen dizinin yeni bölümü 23 Mart 2026 Pazartesi akşamı kaldığı yerden heyecan dolu sahneleriyle ekranlarda olmaya devam edecek.