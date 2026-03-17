17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Iğdır FK'den 3 futbolcuya milli davet

1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de Ryan Mendes, Özder Özcan ve Leandro Bacuna milli takımlarından davet aldı.

17 Mart 2026 18:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK'den 3 futbolcuya milli davet
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de görev alan 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Yeşil-beyazlı ekipte görev yapan Ryan Mendes, Özder Özcan ve Leandro Bacuna, ülkelerinin formalarını terletecek.

Özder Özcan, 25-31 Mart tarihlerinde Slovakya, Macaristan ve İtalya ile karşılaşacak 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi.

Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ve Finlandiya, Leandro Bacuna ise Curaçao'nun Çin, Avustralya ve İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçları için ülkelerinin milli takımına çağrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
