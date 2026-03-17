17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
2-164'
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
1-040'
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-024'
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Pio Esposito için Arsenal açıklaması!

Inter forması giyen Pio Esposito için Arsenal yanıtı geldi. Genç futbolcunun menajeri Mario Giuffredi, "Esposito, Inter'de mutlu ve önümüzdeki 10 yıl boyunca takımın geleceği olacak." diye konuştu.

calendar 17 Mart 2026 20:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'in 20 yaşındaki genç santrforu Pio Esposito için transfer açıklaması geldi.

Genç futbolcunun menajeri Mario Giuffredi, "Arsenal, Pio Esposito'yu istiyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Esposito, şu anda Inter'de mutlu ve önümüzdeki 10 yıl boyunca takımın geleceği olacak." yanıtını verdi.

Esposito'nun, Christian Vieri'ye benzetilmesini de değerlendiren Mario Giuffredi, "Karşılaştırmaları sevmem, özellikle de oyuncular gençken. Pio Esposito'nun kendisi olması ve kendine özgü bir oyun stili geliştirmesi gerekiyor. Karşılaştırmalar yapıldığında, gereksiz beklentiler yaratılır." diye konuştu.

Inter forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Pio Esposito, 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 16 10 1 58 28 58
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Gaziantep FK 27 8 10 9 36 43 34
9 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
