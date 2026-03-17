Pio Esposito için Arsenal açıklaması!

Inter'in 20 yaşındaki genç santrforu Pio Esposito için transfer açıklaması geldi.



Genç futbolcunun menajeri Mario Giuffredi, "Arsenal, Pio Esposito'yu istiyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Esposito, şu anda Inter'de mutlu ve önümüzdeki 10 yıl boyunca takımın geleceği olacak." yanıtını verdi.



Esposito'nun, Christian Vieri'ye benzetilmesini de değerlendiren Mario Giuffredi, "Karşılaştırmaları sevmem, özellikle de oyuncular gençken. Pio Esposito'nun kendisi olması ve kendine özgü bir oyun stili geliştirmesi gerekiyor. Karşılaştırmalar yapıldığında, gereksiz beklentiler yaratılır." diye konuştu.



Inter forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Pio Esposito, 8 gol attı ve 6 asist yaptı.



