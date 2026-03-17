17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
0-028'
17 Mart
Chelsea-PSG
0-228'
17 Mart
M.City-Real Madrid
0-128'
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
2-044'

Serdal Adalı: "Bu sorunlar devam eder"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, federasyon ve kurullarda görev yapan Beşiktaşlı isimlere seslendi.

calendar 17 Mart 2026 21:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Dernek başkanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Beşiktaş Adalı, burada yaptığı açıklamada federasyon ve kurullarında görev yapan Beşiktaşlı isimlere seslendi.

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bugün burada, büyük Beşiktaş ailesinin değerli temsilcileri olan sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her zaman inanarak söylediğimiz bir söz var. Beşiktaş camiasıyla, Beşiktaş büyük taraftarıyla güzel.

Sizler de Beşiktaş sevdasını kendi doğduğunuz, yaşadığınız yerlere, semtlere, mahallelere taşıdınız. Beşiktaşlıyı Beşiktaş'a, Beşiktaş'ı Beşiktaşlıya kavuşturdunuz.

Semtimizde başlayan büyük bir kıvılcımı yangına çevirdiniz. Bugün yurdumuzun her köşesinde yahut gurbette insanlar Beşiktaş'ı yaşayabiliyor, Beşiktaşlı olmanın gururunu taşıyabiliyorsa sizlerin bu noktada emeği çok büyüktür.

Beşiktaş'a yaptığınız hizmetler, ben inanıyorum ki bununla da sınırlı kalmayacak. Beşiktaş, ülkemizde ve dünyada daha fazla sevilmeye, daha fazla yaşanmaya, büyüyerek var olmaya devam edecek. Bu da ancak, bizlerin birlik olmasıyla, bir aile gibi hissetmesiyle, Beşiktaş çatısı altında birleşmesiyle mümkün.

İşte bu noktada bize vereceğiniz güç Beşiktaş için çok önemli ve değerli. Sizleri statlarda, salonlarda, Kartal yuvalarında, bulunduğunuz her yerde üzerinizde şanlı formalarımızla görmek istiyoruz. Bugüne kadar nasıl Beşiktaş'ın arkasında durduysanız, bütün engelleri, mesafeleri aşıp Beşiktaş'ın gücüne nasıl güç kattıysanız, sizlerden bundan sonra da aynı desteği, katkıyı, kararlılığı bekliyoruz.

Bu arada bir sözüm de Federasyonda ve tüm kurullarında görev yapan Beşiktaşlı kardeşlerime, arkadaşlarıma var. Beşiktaş'ın hakkı yenildikten sonra mücadele etmenizden öte; Beşiktaş'ın haklarını maçlar oynanmadan, problemler başlamadan önce çözmeniz ve mücadelemize dahil olmanız. Aksi takdirde hepimiz tüm camia olarak bu mücadeleyi göstermediğimiz durumda bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz.

Beşiktaşımız için çok önemli bir ayağa kalkma dönemindeyiz. Bu dönemde birlik beraberliğimizi ve gücümüzü göstermek, sağlam temeller atmak, hep birlikte çetin bir mücadelenin parçası olmak durumundayız. Biz bu mücadele için yola çıkarken en büyük gücü ve cesareti camiamızdan aldık. Bugün de yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda, güçlü ve kararlı durduğunda, safları sıklaştırdığımızda önümüzde hiçbir rakip, hiçbir engel duramaz, biz camiamıza inanıyoruz.

Bu kararlılıkla Beşiktaş'ın layık olduğu başarıları yakalayacağına, eski gücüne ve ruhuna daha da güçlenerek döneceğine ben yürekten inanıyorum. Bu güzel akşamda olduğu gibi, Beşiktaş ailesinin büyüklüğünü her fırsatta gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın bizlere, ülkemize, Beşiktaşımıza sağlık, huzur, başarı ve güzel günler getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
