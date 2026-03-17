Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da yarı finalde!

BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

calendar 17 Mart 2026 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 21:20
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Bahçeşehir Koleji, 75-72 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla turnuvada yarı finale yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada galip gelen Türk temsilcisi, geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

U-BT Cluj-Napoca ise organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia (İtalya) eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

Müsabaka karşılıklı basketlerle başlarken U-BT Cluj-Napoca, 3. dakikada 8-2'lik üstünlüğü buldu. Homesley, Flynn ve Cavanaugh'un peş peşe üç sayılık isabetleriyle 11-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikada 13-8'lik skor avantajını elde etti. Romanya ekibi, periyodun ikinci bölümünde Creek, Miletic ve Guzman ile skor üretti ve ilk periyot 18-18'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyreğe iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı-lacivertli takım, 17. dakikanın başında farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Bu periyotta iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşarken Bahçeşehir Koleji, boyalı alanı rakibine göre daha etkili kullandı. Son bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken kırmızı-lacivertli takım, devreye 39-38 önde girdi.

İkinci yarı, Homesley ve Russell'ın karşılıklı basketleriyle başladı. Williams, Cavanaugh ve İsmet Akpınar ile arka arkaya sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikayı 49-44 üstün geçti. Pota altını Williams ile iyi kullanan kırmızı-lacivertli takım, üstünlüğünü sürdürdü ve final periyoduna 61-56 önde gitti.

Son çeyreğe Miletic ve Molinar'ın basketleriyle 6-0'lık seri yakalayarak giren U-BT Cluj-Napoca, 33. dakikada öne geçti: 61-62. Kısalarıyla art arda sayı üreten ve hücumda yeniden ritim bulan Bahçeşehir Koleji, son 2 dakikaya 70-69 üstün girdi. Ceaser'in basketine Cavanaugh'un üç sayılık isabetiyle karşılık veren kırmızı-lacivertli ekip, bitime 23 saniye kala skor avantajını ele geçirdi: 73-71. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta U-BT Cluj-Napoca, Ceaser'ın serbest atış çizgisinde 2'de 1 atmasıyla 2 saniye kala farkı 1'e düşürdü: 73-72. Son bölümde Cavanaugh ile faul çizgisinde hata yapmayan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 75-72 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Homesley 9, İsmet Akpınar 8, Cavanaugh 10, Williams 11, Ford, Koprivica 12, Mitchell 2, Ponitka 3, Hale 4

U-BT Cluj-Napoca: Molinar 9, Ceaser 12, Russell 23, Taylor, Creek 9, Guzman 7, Miletic 7, Woodbury 2, Kulvietis, Richard 3

1. Periyot: 18-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 61-56

Beş faulle çıkan: 38.19 Miletic (U-BT Cluj-Napoca)

