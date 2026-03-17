Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin 41. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapattı.
Gaziantep FK, 51. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve Alexandru Maxim, 52. dakikada topu ağlara gönderdi.
Bu gole hızla yanıt veren Fenerbahçe, 59. dakikada N'Golo Kante'nin ceza sahası dışından golüyle tekrar öne geçti.
DORGELES NENE'DEN HAT-TRICK
Dorgeles Nene, 68 ve 79. dakikadaki golleriyle hat-trick yaptı. Malili hücumcu, Fenerbahçe formasıyla 9 gol ve 10 asist rakamlarına ulaştı.
ASENSIO, 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI
Fenerbahçe'de 2 asist yapan Marco Asensio ise sarı lacivertli formayla tüm resmi maçlarda 13 gol ve 14 asiste ulaştı.
FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI: DERBİ
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükseltti.
Son 6 maçının 5'inde puan kaybeden Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.
Fenerbahçe, milli aradan sonra 5 Nisan'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor'u konuk edecek.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu. İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı ilk 11'de görevlendirdi.
Gaziantep FK karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Bronw'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi tercih eden Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında da Sidiki Cherif'e güvendi.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.
TALISCA, 5 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından kadroda yer aldı ve sonradan oyuna dahil oldu.
Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, son olarak 23 Şubat'ta Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.
TEDESCO'NUN CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve kardeşi Umberto, Gaziantep FK maçında kulübeye döndü.
Kart cezaları nedeniyle Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Domenico Tedesco ve yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco, Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında yer aldı.
Tedesco, 1 maç sonra takımını kenardan yönetti.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer bulan Milan Skriniar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
GAZİANTEP'TE 6 EKSİK
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek ve Denis Dragus'un yanı sıra kart cezalıları Christopher Lungoyi, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi. Sezon başından beri takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirve yarışında lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmesinin ardından Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmadı. Chobani Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerin ardından Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırırken VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam, pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Asensio'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
52'nci dakikada penaltıda topun başına Maxim geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
56. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Mert Müldür'ün sağdan kale sahası içine ortasında topla buluşan Asensio'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kante'nin sert şutunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 2-1.
68. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Guendouzi'nin derin pasında savunmanın arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu. Kaleci Burak Bozan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 3-1.
79. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Orta sahada topla buluşan Asensio, savunmanın arkasına koşan Nene'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla maçtaki 3. golünü kaydetti.
82. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Talisca'yla verkaç yapan Guendouzi, ceza sahası sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan (Dk. 46 Mert Müldür), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 84 Fred), Nene, Asensio (Dk. 84 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Cherif (Dk. 58 Talisca)
Gaziantep FK: Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Kozlowski, Gassama (Dk. 74 Camara), Perez, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı (Dk. 87 Gidado), Bayo, Maxim
Goller: Dk. 41, 68 ve 79 Nene, Dk. 59 Kante (Fenerbahçe), Dk. 52 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Nene, Dk. 65 Tedesco (Teknik direktör) (Fenerbahçe)
