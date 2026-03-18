Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!

Afrika Kupası'nda şampiyon değişti...
Afrika Futbol Federasyonu Temyiz Kurulu, Afrika Kupası finalinde önce sahadan çekilen ve ardından sahaya dönüp kupayı kazanan Senegal'i hükmen 3-0 mağlup ilan etti.
Afrika Kupası, Fas'a teslim edilecek. Fas, kupanın şampiyonu ilan edildi.
FİNALDE NELER OLDU?
90+2: Senegal attı, hakem saymadı, olay çıktı.
90+8: Fas, VAR uyarısıyla penaltı kazandı, olay çıktı.
90+12: Senegalli oyuncular, kararı protesto edip sahayı terk etti.
90+21: Senegalli oyuncular, Sadio Mane'nin çabasıyla geri döndü.
90+24: Brahim Diaz, panenka deneyip kaçırdı, maç uzadı.
94: Papa Gueye müthiş bir golle Senegal'i öne geçirdi.
120+3: Senegal, Fas topraklarında Fas'a karşı oynadığı finali kazandı.
