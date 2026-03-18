17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!

Fas, Senegal'in sahadan çekildiği Afrika Uluslar Kupası finalinin 3-0'lık hükmen galibi ilan edildi. Kupa, Fas'a teslim edilecek.

calendar 18 Mart 2026 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Afrika Kupası'nda şampiyon değişti...

Afrika Futbol Federasyonu Temyiz Kurulu, Afrika Kupası finalinde önce sahadan çekilen ve ardından sahaya dönüp kupayı kazanan Senegal'i hükmen 3-0 mağlup ilan etti.

Afrika Kupası, Fas'a teslim edilecek. Fas, kupanın şampiyonu ilan edildi.

FİNALDE NELER OLDU?

90+2: Senegal attı, hakem saymadı, olay çıktı.

90+8: Fas, VAR uyarısıyla penaltı kazandı, olay çıktı.

90+12: Senegalli oyuncular, kararı protesto edip sahayı terk etti.

90+21: Senegalli oyuncular, Sadio Mane'nin çabasıyla geri döndü.

90+24: Brahim Diaz, panenka deneyip kaçırdı, maç uzadı.

94: Papa Gueye müthiş bir golle Senegal'i öne geçirdi.

120+3: Senegal, Fas topraklarında Fas'a karşı oynadığı finali kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
