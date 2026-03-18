Como'da Diego Carlos için bonservis şartı!

Cesc Fabregas yönetimindeki Diego Carlos'un forma giydiği Como'un hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
İtalya Serie A'da bu sezon dikkat çeken bir performans sergileyen Como, teknik direktör Cesc Fabregas liderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde ilk 4 içinde yer alan İtalyan ekibi, kalan haftalarda hata yapmayarak Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefliyor.
Sezon başında kadrosunu güçlendirmek için Diego Carlos'u Fenerbahçe'den kiralayan Como'da, deneyimli stoperin geleceği ise belirsizliğini koruyor.
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre, iki kulüp arasında şu an için resmi bir görüşme bulunmuyor. Ancak Como'nun sezonu ilk 4 içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi durumunda, Diego Carlos'un bonservisinin alınması gündeme gelebilir.
33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu sezon Como formasıyla 23 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda ise 3 maçta sahaya çıktı.
29 hafta sonunda 54 puan toplayarak ligde 4. sırada yer alan Como, sezonu bu konumda bitirmesi halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edece
