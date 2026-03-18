Arsenal, çeyrek finalde Sporting'in rakibi oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu'nun rövanş maçında Arsenal, evinde Bayern Leverkusen'i konuk etti.
Emirates Stadyumu'na oynanan maçta ev sahibi ekip 2-0 galip geldi.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Eberechi Eze ve 63. dakikada Declan Rice attı.
İlk maç Bayern Leverkusen'in evinde 1-1 sona ermişti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, çeyrek final de Sporting Lizbon'un rakibi oldu.
Emirates Stadyumu'na oynanan maçta ev sahibi ekip 2-0 galip geldi.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Eberechi Eze ve 63. dakikada Declan Rice attı.
İlk maç Bayern Leverkusen'in evinde 1-1 sona ermişti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, çeyrek final de Sporting Lizbon'un rakibi oldu.
⚽🚀 Eberechi Eze. Çılgın!pic.twitter.com/GXRrIUdKie
— Sporx (@sporx) March 17, 2026