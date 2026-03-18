17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti!

EuroLeague 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a deplasmanda 104-87 mağlup oldu.

calendar 18 Mart 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 00:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında maçı 104-87 kaybetti.

EuroLeague'de çıktığı 31 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Olympiakos ise oynadığı 32 maçta 21 kez sahadan galip ayrılırken 11 müsabakada rakiplerine kaybetti. Olympiakos, lider Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci basamakta bulunuyor.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa)

Olympiakos: Walkup 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2, Fournier 36

Fenerbahçe Beko: Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13, Birch 2

1. Periyot: 23-29

Devre: 48-46

3. Periyot: 74-67

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.