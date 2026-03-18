17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Ahmet Çakar'dan Tedesco hakkında çarpıcı yorum: "Katkısı sıfır"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 18 Mart 2026 09:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;

"FENERBAHÇE NEFES ALDI"

"Fenerbahçe dün geceki farklı galibiyetle biraz olsun nefes aldı. Kazanmak zorundalardı ama ilk yarıda çok kötü bir oyun vardı. Devrenin sonuna doğru, Antep defansının hatasıyla gelen gol, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Aslında ikinci yarı sarıl acivertliler için kötü başladı. Gaziantep penaltı kazandı, skoru 1-1'e getirdi, yine tüm camia "eyvah" derken bu dakikadan sonra takım iyi oynamaya başladı."

"HAT-TRICK YAPTI VE İŞİ BİTİRDİ" 

"Önce Guendouzi'nin mükemmel pasıyla Nene Fenerbahçe'yi öne geçirdi, ardından da bu kez Asensio'nun mükemmel pasını değerlendiren Nene hattrick'ini yaptı ve işi bitirdi."

"KATKISI SIFIR"

"Şimdi Tedesco'ya sormak lazım; Nene gibi oyuncun var, Asensio gibi bir oyuncun var, Karagümrük maçına niye bunlarla başlamıyorsun! İlk yarıda Levent'i sağ bek oynattı, olmadı, zaten olmayacağı da belliydi, ikinci yarı Mert'i aldı. Sonuç olarak Fenerbahçe'ye, Tedesco'nun katkısı sıfır… Oyuncu tercihleri tamamen yanlış. Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde oynuyorlar."

"ASENSIO'NUN ELLE OYNAMA KARARI DOĞRU"

"İkinci yarıda kaliteli oyuncular ve Nene sayesinde farklı bir galibiyet aldılar. Antep ahı gitmiş, vahı kalmış bir takım görüntüsünde… Hakem Kadir Sağlam için iyi de söyleyemiyorum kötü de diyemiyorum. İlk yarıda sarı kartı atladı. Bazı faullerde oyunun hızlı başlamasını engelledi. Ama VAR kararıyla gelen Asensio'nun elle oynama kararı doğru."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
