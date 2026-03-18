Beşiktaş'tan bonservissiz transfer planı: Salih Özcan

Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Ara transfer döneminde kritik hamleler yapan siyah beyazlılar, yeni sezon öncesinde de çalışmalarını sürdürecek. Bu doğrultuda önemli bir isim gündeme geldi.
Borussia Dortmund'la yollarını ayıracak olan Salih Özcan, Beşiktaş'ın radarında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın uzun süredir ilgilendiği 28 yaşındaki orta sahayı sezon sonunda kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın da deneyimli futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Salih'in de Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı bildirildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda bonservissiz bir şekilde bu transferi bitirmek istediği vurgulandı.
Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin ilk hamlelerinden birinin Salih Özcan olması bekleniyor. Defansif orta saha olarak forma giyen tecrübeli yıldız, A Milli Takımımız için de son derece önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Vincenzo Montella da Salih'in form durumunu takip ediyor. 4 senedir Dortmund'da olan Salih Özcan 92 maça çıktı, 2 asist yaptı.
ORKUN VE NDİDİ İLE YAN YANA
Beşiktaş'ın sezon sonunda Salih Özcan'ı transfer etmesi halinde orta saha net olarak şekillenecek. Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi iki önemli futbolcuya sahip olan siyah-beyazlıların Salih'i de merkeze katmayı planladığı aktarıldı. Yeni sezonda orta saha merkezinde Salih Özcan-Wilfred Ndidi-Orkun Kökçü üçlüsünün olması planlanıyor. Böylece siyah-beyazlıların yeni sezonda takıma ve orta sahaya güç katması hedefleniyor.
SEKİZ MAÇA ÇIKTI
Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund'da istediği süreleri bulamadı. Yalnızca 8 resmi maçta 32 dakika süre alabilen deneyimli orta saha, ayrılık kararı aldı. Öte yandan Alman kulübü Dortmund'da Salih'le yollarını ayırmaya karar verdi.
HEP ALMANYA'DA OYNADI
Borussia Dortmund'a veda edecek Salih Özcan kariyeri boyunca hep Almanya'da oynadı. Köln altyapısından yetişen Salih; Wolfsburg, Kiel, Köln ve Dortmund'da top koşturdu. Salih, Almanya'da 349 maça çıkarken 42 gol attı, 23 asist yaptı.
Beşiktaş'tan bonservissiz transfer planı: Salih Özcan
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Özcan'ı takip ediyor. Borussia Dortmund'dan ayrılacak 28 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor.
