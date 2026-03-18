18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Beşiktaş'tan bonservissiz transfer planı: Salih Özcan

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Özcan'ı takip ediyor. Borussia Dortmund'dan ayrılacak 28 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor.

calendar 18 Mart 2026 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Ara transfer döneminde kritik hamleler yapan siyah beyazlılar, yeni sezon öncesinde de çalışmalarını sürdürecek. Bu doğrultuda önemli bir isim gündeme geldi.

Borussia Dortmund'la yollarını ayıracak olan Salih Özcan, Beşiktaş'ın radarında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın uzun süredir ilgilendiği 28 yaşındaki orta sahayı sezon sonunda kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın da deneyimli futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Salih'in de Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı bildirildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda bonservissiz bir şekilde bu transferi bitirmek istediği vurgulandı.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin ilk hamlelerinden birinin Salih Özcan olması bekleniyor. Defansif orta saha olarak forma giyen tecrübeli yıldız, A Milli Takımımız için de son derece önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Vincenzo Montella da Salih'in form durumunu takip ediyor. 4 senedir Dortmund'da olan Salih Özcan 92 maça çıktı, 2 asist yaptı.

ORKUN VE NDİDİ İLE YAN YANA

Beşiktaş'ın sezon sonunda Salih Özcan'ı transfer etmesi halinde orta saha net olarak şekillenecek. Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi iki önemli futbolcuya sahip olan siyah-beyazlıların Salih'i de merkeze katmayı planladığı aktarıldı. Yeni sezonda orta saha merkezinde Salih Özcan-Wilfred Ndidi-Orkun Kökçü üçlüsünün olması planlanıyor. Böylece siyah-beyazlıların yeni sezonda takıma ve orta sahaya güç katması hedefleniyor.

SEKİZ MAÇA ÇIKTI

Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund'da istediği süreleri bulamadı. Yalnızca 8 resmi maçta 32 dakika süre alabilen deneyimli orta saha, ayrılık kararı aldı. Öte yandan Alman kulübü Dortmund'da Salih'le yollarını ayırmaya karar verdi.

HEP ALMANYA'DA OYNADI

Borussia Dortmund'a veda edecek Salih Özcan kariyeri boyunca hep Almanya'da oynadı. Köln altyapısından yetişen Salih; Wolfsburg, Kiel, Köln ve Dortmund'da top koşturdu. Salih, Almanya'da 349 maça çıkarken 42 gol attı, 23 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
