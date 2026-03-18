18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Marco Asensio, asist krallığına koşuyor!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Gaziantep FK maçında da iki gol pası vererek toplam asist sayısını 12'ye yükseltti.

18 Mart 2026 11:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Marco Asensio oldu. Sarı-lacivertli yıldız, N'Golo Kante'nin skoru 2-1'e getiren golünde ve Dorgeles Nene'nin kaydettiği üçüncü golde yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı.

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon Süper Lig'de 12. asistine ulaşan İspanyol futbolcu, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Asensio; Süper Lig'de 11 gol, Türkiye Kupası'nda 2 gol ve Süper Kupa'da 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu böylece toplamda 36 maçta 26 gole doğrudan etki etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.