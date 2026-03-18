Marco Asensio, asist krallığına koşuyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Marco Asensio oldu. Sarı-lacivertli yıldız, N'Golo Kante'nin skoru 2-1'e getiren golünde ve Dorgeles Nene'nin kaydettiği üçüncü golde yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı.



ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE



Bu sezon Süper Lig'de 12. asistine ulaşan İspanyol futbolcu, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.



Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Asensio; Süper Lig'de 11 gol, Türkiye Kupası'nda 2 gol ve Süper Kupa'da 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu böylece toplamda 36 maçta 26 gole doğrudan etki etti.







