Sacramento Kings forması giyen Russell Westbrook, Salı günü San Antonio Spurs'e karşı alınan 132-104'lük mağlubiyet sırasında NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde 5. sıraya yükseldi.



Karşılaşmaya yedinci sırada başlayan Westbrook, efsane oyun kurucu Mark Jackson'ın yalnızca bir asist gerisindeydi. Mücadelede yaptığı ikinci ve üçüncü asistlerle birlikte 37 yaşındaki yıldız, hem Jackson'ı hem de Hall of Fame üyesi Steve Nash'i geride bırakarak beşinci sıraya yerleşti.



NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde ilk 10 şu şekilde:



John Stockton – 15.806



Chris Paul – 12.552



Jason Kidd – 12.091



LeBron James – 11.909



Russell Westbrook – 10.343



Steve Nash – 10.335



Mark Jackson – 10.334



Magic Johnson – 10.141



Oscar Robertson – 9.887



Isiah Thomas – 9.061



Westbrook ayrıca 209 triple-double ile NBA tarihinin bu alandaki rekorunu elinde bulunduruyor. 2016-17 sezonunda MVP ödülünü kazandığı yıl yaptığı 42 triple-double ise hâlâ kırılabilmiş değil. Yıldız oyuncu, Oscar Robertson ve Nikola Jokic ile birlikte bir sezonda triple-double ortalaması yakalayan üç oyuncudan biri olarak da tarihe geçti.



Dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, Salı günkü karşılaşmaya guard pozisyonunda en fazla ribaund alan oyuncu olarak (9.021 ribaund) girerken, 27.160 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 14. sırada yer alıyordu.



sezonunu geçiren Westbrook, yaz döneminde imzaladığı bir yıllık kontrat sonrası kariyerinde ilk kez Sacramento Kings forması giyiyor. Kings, yıldız oyuncunun kariyerindeki yedinci takım konumunda.



