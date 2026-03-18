18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Westbrook, tüm zamanların asist listesinde 5. sırada!

Sacramento Kings forması giyen Russell Westbrook, Salı günü San Antonio Spurs'e karşı alınan 132-104'lük mağlubiyet sırasında NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde 5. sıraya yükseldi.

18 Mart 2026 14:09
Westbrook, tüm zamanların asist listesinde 5. sırada!
Sacramento Kings forması giyen Russell Westbrook, Salı günü San Antonio Spurs'e karşı alınan 132-104'lük mağlubiyet sırasında NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde 5. sıraya yükseldi.

Karşılaşmaya yedinci sırada başlayan Westbrook, efsane oyun kurucu Mark Jackson'ın yalnızca bir asist gerisindeydi. Mücadelede yaptığı ikinci ve üçüncü asistlerle birlikte 37 yaşındaki yıldız, hem Jackson'ı hem de Hall of Fame üyesi Steve Nash'i geride bırakarak beşinci sıraya yerleşti.

NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde ilk 10 şu şekilde:

John Stockton – 15.806

Chris Paul – 12.552

Jason Kidd – 12.091

LeBron James – 11.909

Russell Westbrook – 10.343

Steve Nash – 10.335

Mark Jackson – 10.334

Magic Johnson – 10.141

Oscar Robertson – 9.887

Isiah Thomas – 9.061

Westbrook ayrıca 209 triple-double ile NBA tarihinin bu alandaki rekorunu elinde bulunduruyor. 2016-17 sezonunda MVP ödülünü kazandığı yıl yaptığı 42 triple-double ise hâlâ kırılabilmiş değil. Yıldız oyuncu, Oscar Robertson ve Nikola Jokic ile birlikte bir sezonda triple-double ortalaması yakalayan üç oyuncudan biri olarak da tarihe geçti.

Dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, Salı günkü karşılaşmaya guard pozisyonunda en fazla ribaund alan oyuncu olarak (9.021 ribaund) girerken, 27.160 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 14. sırada yer alıyordu.

sezonunu geçiren Westbrook, yaz döneminde imzaladığı bir yıllık kontrat sonrası kariyerinde ilk kez Sacramento Kings forması giyiyor. Kings, yıldız oyuncunun kariyerindeki yedinci takım konumunda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
