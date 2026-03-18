18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur maçında Bolu'da Romanya ile mücadele edecek.

calendar 18 Mart 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, 2. tur maçında Romanya ile 19 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Müsabakada İspanya'dan Javier Alvarez ve Yon Bustamante hakem ikilisi görev yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı elemesi durumunda sonraki turda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
