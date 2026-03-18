Galatasaray'da Liverpool maçı için tarihi prim!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
DEV PRİM KARARI
İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlarken Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final için dev bir prim verme kararı aldı.
1 MİLYON EURO ÖDENİYORDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'da yönetim, bu sezon lig etabında Şampiyonlar Ligi galibiyeti için takıma 1 milyon Euro prim ödemesi yapıyordu. Yönetimin Juventus eşleşmesi için bu tutarı 3 milyon euroya çıkardığı belirtildi.
TUR ATLARSA 5 MİLYON EURO
Yönetimin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun geçilmesi halinde primi 5 milyon euroya yükselteceği ve oyuncuların hesabına hemen yatıracağı ifade edildi.
