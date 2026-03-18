18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Galatasaray'da Liverpool maçı için tarihi prim!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, çeyrek final için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim, rövanş öncesinde tur için tarihi bir prim belirledi.

18 Mart 2026 11:54
Sporx.com
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

DEV PRİM KARARI

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlarken Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final için dev bir prim verme kararı aldı.

1 MİLYON EURO ÖDENİYORDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'da yönetim, bu sezon lig etabında Şampiyonlar Ligi galibiyeti için takıma 1 milyon Euro prim ödemesi yapıyordu. Yönetimin Juventus eşleşmesi için bu tutarı 3 milyon euroya çıkardığı belirtildi.

TUR ATLARSA 5 MİLYON EURO

Yönetimin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun geçilmesi halinde primi 5 milyon euroya yükselteceği ve oyuncuların hesabına hemen yatıracağı ifade edildi. 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
