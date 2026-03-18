Beşiktaş'a değişim yaradı!

Sezona hayal kırıklıklarıyla başlayan ve Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş, ikinci yarıda küllerinden doğdu.



KADRODA RADİKAL DEĞİŞİM



Takımı devre arasında revize eden siyah beyazlılar, 7 oyuncuyla yolları ayırıp kadroya 7 takviye yaptı. Bu değişimin siyah-beyazlılara ciddi faydası oldu.



İLK VE İKİNCİ YARI FARKI



İlk devre ile ikinci devrenin ilk 8 maçının kıyasında bariz fark ortaya çıktı.



Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki ilk 8 haftalık fikstüründe sadece 4 kez sevinebilmişti. Kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlıların o dönem 3 mağlubiyeti, 1 de beraberliği vardı ve topladığı puan da 13 olmuştu.



Savunmanın döküldüğü dönemde Beşiktaş, sadece Kayserispor'dan gol yememiş ve 11 kez topu ağlarında görmüş, rakip filelere 13 gol atabilmişti.



İkinci devrenin ilk 8 maçında ise tüm veriler daha olumlu hal aldı. Siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve gelişim gösterdiğini ortaya koyarak 17 puan kazandı.







