17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Beşiktaş'a değişim yaradı!

Ara transferde 7 oyuncuyu gönderip 7 yeni ismi renklerine bağlayan Beşiktaş, hem savunma hem hücumda fark yarattı.

calendar 18 Mart 2026 08:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezona hayal kırıklıklarıyla başlayan ve Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş, ikinci yarıda küllerinden doğdu.

KADRODA RADİKAL DEĞİŞİM

Takımı devre arasında revize eden siyah beyazlılar, 7 oyuncuyla yolları ayırıp kadroya 7 takviye yaptı. Bu değişimin siyah-beyazlılara ciddi faydası oldu.

İLK VE İKİNCİ YARI FARKI

İlk devre ile ikinci devrenin ilk 8 maçının kıyasında bariz fark ortaya çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki ilk 8 haftalık fikstüründe sadece 4 kez sevinebilmişti. Kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlıların o dönem 3 mağlubiyeti, 1 de beraberliği vardı ve topladığı puan da 13 olmuştu.

Savunmanın döküldüğü dönemde Beşiktaş, sadece Kayserispor'dan gol yememiş ve 11 kez topu ağlarında görmüş, rakip filelere 13 gol atabilmişti.

İkinci devrenin ilk 8 maçında ise tüm veriler daha olumlu hal aldı. Siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve gelişim gösterdiğini ortaya koyarak 17 puan kazandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.