Sezona hayal kırıklıklarıyla başlayan ve Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş, ikinci yarıda küllerinden doğdu.
KADRODA RADİKAL DEĞİŞİM
Takımı devre arasında revize eden siyah beyazlılar, 7 oyuncuyla yolları ayırıp kadroya 7 takviye yaptı. Bu değişimin siyah-beyazlılara ciddi faydası oldu.
İLK VE İKİNCİ YARI FARKI
İlk devre ile ikinci devrenin ilk 8 maçının kıyasında bariz fark ortaya çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile Gençlerbirliği arasındaki ilk 8 haftalık fikstüründe sadece 4 kez sevinebilmişti. Kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlıların o dönem 3 mağlubiyeti, 1 de beraberliği vardı ve topladığı puan da 13 olmuştu.
Savunmanın döküldüğü dönemde Beşiktaş, sadece Kayserispor'dan gol yememiş ve 11 kez topu ağlarında görmüş, rakip filelere 13 gol atabilmişti.
İkinci devrenin ilk 8 maçında ise tüm veriler daha olumlu hal aldı. Siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve gelişim gösterdiğini ortaya koyarak 17 puan kazandı.
Beşiktaş'a değişim yaradı!
Ara transferde 7 oyuncuyu gönderip 7 yeni ismi renklerine bağlayan Beşiktaş, hem savunma hem hücumda fark yarattı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17