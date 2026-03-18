18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Gençlerbirliği'nde Konyaspor öncesi tek eksik!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

calendar 18 Mart 2026 12:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 19 Mart Perşembe günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 

Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Beşiktaş'a sahasında 2-0 yenilen ve galibiyet hasreti 6 maça (3 beraberlik, 3 mağlubiyet) çıkan başkent ekibi, 25 puanla 13. sırada bulunuyor.

Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 27 puanla bir basamak üstünde yer alan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Koita, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
