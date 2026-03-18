Memphis Grizzlies oyuncuları Scotty Pippen Jr. ve Santi Aldama, geçirdikleri ameliyatların ardından sezonu kapattı.



Pippen Jr.'ın sağ ayak başparmağından ameliyat olduğu, Aldama'nın ise sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle operasyon ve enjeksiyon geçirdiği açıklandı. Kulüp, her iki işlemin de başarılı geçtiğini ve oyuncuların gelecek sezon hazır olacağını belirtti.



Sezon genelinde 23 galibiyet - 44 mağlubiyetlik dereceye sahip olan Grizzlies, üst üste sekiz mağlubiyet aldı ve Batı Konferansı'nda son play-in sırasının dokuz galibiyet gerisine düştü.



Takımın yıldızı Ja Morant ise bu sezon yalnızca 20 maçta forma giyebildi ve sol dirsek sakatlığı nedeniyle son 25 karşılaşmayı kaçırdı.



Sezona ekim ayında benzer bir operasyonla başlayan Pippen Jr., ilk maçına ancak geçtiğimiz ay çıkabildi ve 10 maçta 11.4 sayı ortalaması yakaladı.



Santi Aldama ise sezon boyunca 14 sayı ve 6.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu.



