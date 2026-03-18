18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Scotty Pippen Jr. ve Santi Aldama sezonu kapattı

Memphis Grizzlies oyuncuları Scotty Pippen Jr. ve Santi Aldama, geçirdikleri ameliyatların ardından sezonu kapattı.

calendar 18 Mart 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Scotty Pippen Jr. ve Santi Aldama sezonu kapattı
Memphis Grizzlies oyuncuları Scotty Pippen Jr. ve Santi Aldama, geçirdikleri ameliyatların ardından sezonu kapattı.

Pippen Jr.'ın sağ ayak başparmağından ameliyat olduğu, Aldama'nın ise sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle operasyon ve enjeksiyon geçirdiği açıklandı. Kulüp, her iki işlemin de başarılı geçtiğini ve oyuncuların gelecek sezon hazır olacağını belirtti.

Sezon genelinde 23 galibiyet - 44 mağlubiyetlik dereceye sahip olan Grizzlies, üst üste sekiz mağlubiyet aldı ve Batı Konferansı'nda son play-in sırasının dokuz galibiyet gerisine düştü.

Takımın yıldızı Ja Morant ise bu sezon yalnızca 20 maçta forma giyebildi ve sol dirsek sakatlığı nedeniyle son 25 karşılaşmayı kaçırdı.

Sezona ekim ayında benzer bir operasyonla başlayan Pippen Jr., ilk maçına ancak geçtiğimiz ay çıkabildi ve 10 maçta 11.4 sayı ortalaması yakaladı.

Santi Aldama ise sezon boyunca 14 sayı ve 6.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
