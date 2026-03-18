18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
2-041'
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Zeynep Sönmez'den Miami Açık'ta tarihi zafer

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenen Zeynep Sönmez, tarihi bir başarıya imza attı. Sönmez bu turnuvada 2. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

calendar 18 Mart 2026 09:45 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 83. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 69 numarası Haddad Maia ile karşılaştı.

Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı. Sönmez bu turnuvada 2. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic olacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 28 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 29 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.