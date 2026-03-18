Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 19 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak.
İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.
Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.
Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.
Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.
Samsunspor'da Rayo Vallecano öncesi iki eksik!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde!
-
9
Galatasaray'da Okan Buruk ve 6 oyuncu ceza sınırında
-
8
Afrika'da harp ilanı: "3. Dünya Savaşı çıkacak!"
-
7
Beşiktaş'tan bonservissiz transfer planı: Salih Özcan
-
6
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
-
5
Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!
-
4
Como'da Diego Carlos için bonservis şartı!
-
3
Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
-
2
Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
-
1
Liverpool - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 14:39 Mario Lemina: "Şampiyonlar Ligi'nin en aç takımı biziz!"
- 14:25 Beşiktaş ile Kasımpaşa, 46. randevuda
- 14:17 Van Dijk'tan rövanş öncesi Galatasaray itirafı
- 14:16 VakıfBank, Numia Vero Volley'i konuk edecek!
- 14:13 Scotty Pippen Jr. ve Santi Aldama sezonu kapattı
- 14:12 Durant, Jordan'ı geçmeye hazırlanırken miras tartışmalarına aldırmıyor
- 14:11 EuroLeague'de 32. hafta maçları yapılacak!
- 14:11 Anthony Edwards 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak
- 14:10 Giannis en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak
- 14:09 Westbrook, tüm zamanların asist listesinde 5. sırada!
- 14:06 Samsunspor'da Rayo Vallecano öncesi iki eksik!
- 14:02 Beşiktaş'ta Kasımpaşa öncesi üç eksik!
- 13:57 A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya ile karşılaşacak
- 13:36 Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Levent Mercan
- 13:22 EuroLeague'de hangi takım, oyuncularına ne kadar maaş ödüyor?
- 13:15 Galatasaray taraftarı tura inanıyor!
- 12:36 G.Saray, Liverpool'u elerse kaç para kazanacak?
- 12:27 Gençlerbirliği'nde Konyaspor öncesi tek eksik!
- 12:23 Kenan Yıldız: "Ben asla para için oynamam"
- 11:54 Galatasaray'da Liverpool maçı için tarihi prim!
- 11:52 Marco Asensio, asist krallığına koşuyor!
- 11:44 Sergen Yalçın'ın değişmeyen ismi: Emmanuel Agbadou
- 11:32 Galatasaray'da Osimhen varsa sıkıntı yok
- 11:26 Beşiktaş'ın başarısının sırrı ortaya çıktı!
- 11:17 Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a yenildi
- 11:14 Beşiktaş'ta 23.5 milyon euroluk beklenti!
- 10:56 Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü zirvede!
- 10:54 Galatasaray'ın Liverpool'a 1 sürprizi var!
- 10:25 Beşiktaş, hücumda rakiplerini solladı!
- 10:20 Beşiktaş'tan bonservissiz transfer planı: Salih Özcan
- 10:17 Liverpool - Galatasaray maçı öncesi istatistikler ve şifreler
- 10:16 Afrika'da harp ilanı: "3. Dünya Savaşı çıkacak!"
- 10:07 Ogün Temizkanoğlu: "Tedesco'nun tercihleri şaşırtıyor"
- 09:53 Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe yarasını sardı"
- 09:43 Ahmet Çakar'dan Tedesco hakkında çarpıcı yorum: "Katkısı sıfır"
- 09:38 Galatasaray Daikin, final için Voluntari deplasmanında
- 09:36 Galatasaray MCT Technic, liderlik için parkede!
- 09:28 Trabzonspor'a tarihi bonservis: Oulai için rakam duyuruldu
- 09:18 Hakan'ın yerine Orkun Kökçü
- 08:59 Sergen Yalçın rekor kırdı!
- 08:56 Arda Güler: "Türkiye'den bana dua etsinler"
- 08:52 Beşiktaş'a değişim yaradı!
- 08:32 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 07:59 Okan Buruk'tan Liverpool maçı öncesi tarihi motivasyon!
- 01:41 Fenerbahçe'den Gaziantep'e aynı tarife
- 01:40 Anderson Talisca, formasına kavuştu
- 01:22 Eyüpspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 01:13 Liverpool - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 00:59 Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!
- 00:57 Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde!
- 00:55 Arsenal, çeyrek finalde Sporting'in rakibi oldu!
- 00:49 Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
- 00:33 Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!
- 00:22 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası sevinci
- 00:03 Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti!
- 23:50 Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya destek
- 23:24 Sporting, Bodo/Glimt karşısında 3-0'dan geri döndü!
- 22:38 Burak Yılmaz: "Gülünç şekilde gol yedik"
- 22:29 Musaba'dan derbi için açıklama
- 22:26 Sadettin Saran: "Vazgeçme şansımız yok!"
Van Dijk'tan rövanş öncesi Galatasaray itirafı
Kenan Yıldız: "Ben asla para için oynamam"
Arda Güler: "Türkiye'den bana dua etsinler"
Arsenal, çeyrek finalde Sporting'in rakibi oldu!
Juventus'ta hedef Mason Greenwood
Pio Esposito için Arsenal açıklaması!
Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
Juventus'ta Spalletti ile imza yakın
Joan Laporta'dan Marcus Rashford yanıtı
Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17