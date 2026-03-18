Bankalar arefe günü açık mı, saat kaça kadar açık? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
Haber Tarihi: 18 Mart 2026 10:42
Güncelleme Tarihi:
18 Mart 2026 10:42
Bankalar arefe günü açık mı, saat kaça kadar açık? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?
Milyonlarca vatandaş bayram hazırlıklarını sürdürürken, EFT, havale, kredi ödemesi ve nakit çekim işlemleri için finans kurumlarının yolunu tutmaya hazırlanıyor. Özellikle tatil öncesi son parasal işlemlerini halletmek isteyenler arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar arefe günü açık mı, saat kaça kadar açık? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar…
Bayram öncesinde ticari ödemelerini yapacak esnaflar, maaşlarını çekecek çalışanlar ve para transferi gerçekleştirecek olan vatandaşlar için bankaların çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Resmi tatil takvimine göre arefe günleri tam gün tatil statüsünde değerlendirilmediği için mesai saatlerinde ve finansal kurumlarda farklı bir yasal uygulama yapılıyor. Peki, bankalar arefe günü açık mı?
BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?Ramazan ve Kurban Bayramı öncesindeki arefe günleri, Türkiye'deki yasal düzenlemelere göre "yarım gün" resmi tatil kabul edilmektedir. Bu yasal statü nedeniyle kamu ve özel sermayeli tüm bankalar, arefe günü sabah saatlerinde şubelerini açarak normal mesai düzeninde müşteri kabul etmeye ve işlemleri gerçekleştirmeye devam eder. Şubelere giderek fiziki işlem yapacak olan vatandaşların, öğleden sonra başlayacak tatil durumunu mutlaka göz önünde bulundurması gerekir. BANKALAR AREFE GÜNÜ SAAT KAÇA KADAR AÇIK, ÖĞLEDEN SONRA KAPALI MI?Yarım gün mesai uygulaması nedeniyle banka şubeleri, arefe günü sabah 09.00'da mesaiye başlayıp öğlen 12.30 veya 13.00'e kadar (bankaların kendi işleyişine göre) açık kalmaktadır. Öğlen saatlerinden itibaren ise resmi tatil süreci resmen başladığı için tüm banka şubeleri kapanır ve gişe işlemleri tamamen durdurulur. Öğleden sonra şubeler üzerinden yapılacak işlemler kabul edilmez. AREFE GÜNÜ EFT VE HAVALE YAPILIR MI, ANINDA HESABA GEÇER Mİ?Arefe günü sabah saatlerinden bankaların kapandığı öğlen 12.30'a kadar yapılan EFT işlemleri aynı gün içinde sorunsuz bir şekilde karşı hesaba geçmektedir. Ancak öğleden sonra yapılacak normal EFT işlemleri, resmi tatil girdiği için ancak bayram sonrasındaki ilk iş gününde hesaba yansır. Buna karşılık, aynı banka içindeki hesaplar arasında yapılan Havale işlemleri ve 7/24 limitler dahilinde çalışan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi kullanılarak yapılan para transferleri, tatil boyunca kesintisiz olarak hesaba geçmeye devam eder.
