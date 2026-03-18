Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Levent Mercan

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki oyuncunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli forma ile 23 maça çıkan Levent Mercan, 5 asistlik performans sergiledi.
