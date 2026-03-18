18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
2-038'
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

PSG kaptanı Marquinhos'tan Galatasaray ve Liverpool açıklaması

PSG kaptanı Marquinhos, Chelsea'yi 3-0 yendikleri maçın ardından çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Galatasaray ve Liverpool hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2026 15:22
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransa devi PSG, zorlu Chelsea deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı savunmacı Marquinhos, takımının performansını ve gelecek turdaki eşleşme ihtimallerini değerlendirdi.

"PSG İLE OYNAMAKTAN MUTLU OLMAYACAKLAR"

Çeyrek finalde Galatasaray - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşma ihtimali bulunan PSG'de, deneyimli stoper rakip seçmediklerini vurguladı. Marquinhos, rakipten ziyade kendi taktiksel gelişimlerine odaklandıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray mı, Liverpool mu? Tercihimiz yok. Futbol çok dinamik bir spor; rakibe çok fazla bakmıyoruz, kendi yapabileceklerimize odaklanıyoruz. Geliştirebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız; rakip bize geliştirebileceğimiz şeyleri gösteriyor ve hangi takımla karşılaşırsak karşılaşalım, bence PSG ile oynamaktan mutlu olmayacaklar. Bunlar 2 maç olacak, en ince ayrıntısına kadar düşünülecek 2 üst düzey maç. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız."

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 28 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 29 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.