Sergen Yalçın'ın değişmeyen ismi: Emmanuel Agbadou

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, kısa süre içinde savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.



BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMADI



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği ve uzun süren görüşmelerin ardından Wolverhampton'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli stoper, performansıyla beklentileri boşa çıkarmadı.



İLK MAÇINDA ASİT YAPTI



Siyah-beyazlılarla 4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Agbadou, ilk kez 8 Şubat'ta Alanyaspor karşısında forma giydi. 2-2 sona eren bu mücadelede bir de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.



TAKIM ARKADAŞLARININ GÜVENİNİ KAZANDI



Geride kalan süreçte 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli savunmacı, tüm maçlarda istikrarlı bir görüntü sergiledi. Teknik ekip, yönetim ve takım arkadaşlarının güvenini kazanan Agbadou, savunma hattının değişmez parçası olmayı başardı.



SERGEN YALÇIN'DAN DEĞİŞMEZ TERCİH



Sergen Yalçın da yaklaşık 1.5 aylık periyotta Agbadou'dan vazgeçmedi. Sağ stoperde sürekli ona görev veren deneyimli teknik adam, sol stoperde ise Emirhan, Uduokhai ve Djalo arasında rotasyona gitti. Bu süreçte savunma performansını yukarı çeken Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 gol yedi. Siyah-beyazlılar, Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 ve Gençlerbirliği'ni yine deplasmanda 2-0 mağlup ederken, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti.







