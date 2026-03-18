18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Sergen Yalçın'ın değişmeyen ismi: Emmanuel Agbadou

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ta kısa sürede savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelerek performansıyla güven verdi.

calendar 18 Mart 2026 11:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, kısa süre içinde savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMADI

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği ve uzun süren görüşmelerin ardından Wolverhampton'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli stoper, performansıyla beklentileri boşa çıkarmadı.

İLK MAÇINDA ASİT YAPTI

Siyah-beyazlılarla 4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Agbadou, ilk kez 8 Şubat'ta Alanyaspor karşısında forma giydi. 2-2 sona eren bu mücadelede bir de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. 

TAKIM ARKADAŞLARININ GÜVENİNİ KAZANDI

Geride kalan süreçte 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli savunmacı, tüm maçlarda istikrarlı bir görüntü sergiledi. Teknik ekip, yönetim ve takım arkadaşlarının güvenini kazanan Agbadou, savunma hattının değişmez parçası olmayı başardı.

SERGEN YALÇIN'DAN DEĞİŞMEZ TERCİH

Sergen Yalçın da yaklaşık 1.5 aylık periyotta Agbadou'dan vazgeçmedi. Sağ stoperde sürekli ona görev veren deneyimli teknik adam, sol stoperde ise Emirhan, Uduokhai ve Djalo arasında rotasyona gitti. Bu süreçte savunma performansını yukarı çeken Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 gol yedi. Siyah-beyazlılar, Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 ve Gençlerbirliği'ni yine deplasmanda 2-0 mağlup ederken, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
