Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?

İslam dininde bayramları müjdeleyen arefe günleri, duaların kabul olduğu ve günahların bağışlandığı en kıymetli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Manevi duyguların zirveye ulaştığı bu özel günde, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) sünnetini yerine getirmek isteyen inananlar arama motorlarında günün en önemli sorusunun yanıtını arıyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini kaynaklara dayanarak verdiği bilgilere göre, Zilhicce ayının 9. günü olan Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak son derece faziletli ve sevap olan bir ibadettir. Hacı adaylarının Arafat'ta vakfeye durduğu bu mübarek günde, hacda olmayan Müslümanların oruç tutması Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından da kuvvetle tavsiye edilmiştir. Ancak Ramazan Bayramı arefesinde zaten Ramazan ayının son orucu tutulduğu için bu durum Kurban Bayramı arefesi için ayrıca ve önemle vurgulanır.

Kurban Bayramı'nın müjdecisi olan arefe gününde tutulan orucun mükafatı hadis-i şeriflerle müjdelenmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.), arefe günü tutulan orucun, geçmiş bir yıllık ve gelecek bir yıllık günahlara keffaret olacağını umduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sağlığı elveren ve hac ibadeti için Mekke'de bulunmayan her Müslümanın bu günü oruçlu geçirmesi manevi açıdan büyük bir kazanç olarak görülür.