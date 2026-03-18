Ogün Temizkanoğlu: 'Tedesco'nun tercihleri şaşırtıyor'

Ogün Temizkanoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.



"FENERBAHÇE'NİN MAÇI KAZANACAĞI BELLİYDİ"



"Başkanın hafta içerisinde özellikle Karagümrük mağlubiyetinden sonra yaptığı toplantıda, yaptığı basın açıklamasında ültimatom verildi dedi. Ya o da tuttu. O da gerçekleşti. Yani Fenerbahçe çok büyük bir hayal kırıklığından sonra geçen haftaki hayal kırıklığından sonra bugün ayağa kalkmak Fenerbahçe adına çok önemliydi. Oyuncular iştahlıydı, kazanma arzuları vardı, kazanma arzuları çok yüksekti. Antep'in oyunu da biraz müsaade etti buna. Ama maçın başından itibaren Fenerbahçe kötü de oynasa bu maçı kazanacağı belliydi. Ya çok net bir şekilde bu belliydi."



"AYAĞA KALKMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"



"Her maçın çok önemli olduğunu geçen hafta bunu çok net bir şekilde gördük. Karagümrük dediğim gibi çok büyük bir hayal kırıklığı Fenerbahçe adına. Ama bugün ayağa kalkmak çok önemliydi. Guendouzi çok iyi oynadı. Müthiş oynadı. Bana göre müthiş oynadı sahanın içerisinde. Ne yaptığını bilen tek oyuncuydu bana göre. Asensio biraz ayak uydurmaya çalıştı. Yani o zaten bir marka. Yani onu çok fazla konuşmaya gerek yok. Kante yavaş yavaş kendine gelmeye çalışıyor."



"İKİ HAFTA SONRA NEYİ KONUŞACAĞIZ BİLMİYORUM"



"Bugün seyirci yoktu ama gol çoktu. Hani dediğim gibi Fenerbahçe, bugün Antep'in oyunu da müsaade ettiği için net bir galibiyet aldı. İkincilik için çok önemliydi. Biraz önce bahsettik, iki haftada çok şey değişiyor ligde. Çok fazla şey değişiyor. Yani onun için hani tamamıyla koptu diyemiyorsun. Ha buna Galatasaray ne kadar müsaade edecek onu bilmiyoruz. Yani şu anda tabii dolu dizgin gidiyorlar. Liverpool maçı var dönüşte, işte bir milli ara var. Ondan sonraki maçlar çok zor olacak. İki haftada değişen bir lig izliyoruz biz açıkçası. Yani geçen hafta puan farkını daha da düşürebilecekken mağlup olan bir Fenerbahçe izledik. Puan farkını açtılar. Şimdi iki hafta sonra da neyi konuşacağız onu bilmiyorum. Görünmüyor çünkü önümüz görünmüyor."



"TEDESCO'NUN TERCİHLERİ ŞAŞIRTIYOR"



"Galatasaray'ın oyununa baktığımızda çok ayrı bir kulvarda oynadığını söyleyebiliriz. Çok net bir şekilde. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin bu dörtlüyle defans dörtlüsüyle bir daha aynı maça çıkar mı bilmiyorum. Çünkü Levent'in sağ bek oynaması şaşırtıyor beni. Yani Tedesco'nun tercihleri şaşırtıyor. Şöyle şaşırtıyor: İkinci yarı Mert Müldür'ü koyuyorsunuz. Mert Müldür oynayabilecek durumdaysa neden ondan başlamıyorsunuz? Neden Levent'i oraya atıp risk alıyorsunuz ki? Ha burada şunu da eleştiririm. Antep'in oyununu da eleştiriyorum. Böyle bir dörtlüyü yakalamışken neden pozisyon üretemiyorsun? O da var. İki açıdan da baktım ben şu anda. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe ayağa kalkması için Antep'le mi hep oynaması gerekiyor? Böyle bir şey de var yani."



"FENERBAHÇE AÇISINDAN NET BİR ÜÇ PUANDI"



"Kupa var. Arada kupa da var. 4 tane de orada attılar. E şimdi gene 4 tane. Cuma günü oynanan Karagümrük maçından sonra o büyük hayal kırıklığından sonra tekrar ayağa kalkmak çok önemliydi Fenerbahçe açısından. 3 puan, net bir 3 puandı."







