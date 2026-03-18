Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros 20-21-22 Mart çalışma saatleri

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce şubesiyle hizmet veren dev market zincirlerinin bayram mesaisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önem taşıyor. 20-21-22 Mart tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı süresince temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşmak isteyen tüketiciler, kapıda kalmamak için marketlerin tatil politikasını önceden bilmek zorunda. Peki, bayramda marketler açık mı, kapalı mı?

Zincir marketlerin bayram çalışma takvimi, firmaların kendi yönetim kurulu kararlarına ve şube yoğunluklarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel bir uygulama olarak, indirim marketleri genellikle Ramazan Bayramı'nın birinci günü çalışanlarına izin verdikleri için kapalı olmaktadır. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise standart mesai saatlerine dönerek kesintisiz hizmet vermeye devam ederler.



Türkiye'nin en yaygın indirim marketleri olan BİM, A101 ve ŞOK şubeleri, 20 Mart Cuma gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın 1. günü ülke genelinde kapalı olacaktır. Vatandaşlar bu tarihte bu dev zincirlerden alışveriş yapamayacaktır. Ancak bayramın 2. günü (21 Mart Cumartesi) ve 3. günü (22 Mart Pazar) tüm şubeler sabah normal açılış saatleri olan 09.00'da kepenklerini açacak ve akşam 21.00'e kadar tam kadro hizmet sunacaktır.

Migros şubelerinin bayram çalışma saatleri, mağazanın bulunduğu konuma (AVM içi veya cadde üstü) ve formatına (M, MM, MMM, 5M) göre farklılık göstermektedir. Diğer marketlerin aksine Migros mağazaları bayramın 1. günü olan 20 Mart tarihinde de müşterilerine hizmet vermektedir ancak açılış saati öğlen 12.00 veya 13.00'ü bulmakta, kapanış ise 20.00 civarında yapılmaktadır. Bayramın 2. ve 3. günleri (21-22 Mart) ise standart mesai saatleri olan sabah 09.00 ile akşam 22.00 arasında rutin faaliyetlerine devam edeceklerdir.