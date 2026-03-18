Düğün sezonunun bayramlarla kesiştiği dönemlerde ve özel günlerde altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar için kuyumcuların mesai saatleri büyük önem taşıyor. Resmi tatil takviminde arefe günlerinin yarım gün tatil olarak geçmesi, serbest piyasa esnafının ve altın pazarının çalışma düzenini de doğrudan etkiliyor. Altın alım satımı yapacakların kapıda kalmaması için saatleri iyi bilmesi şart. Peki, arefe günü kuyumcular açık mı 2026?

2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı arefelerinde Türkiye genelindeki kuyumcular, sabah saatlerinden itibaren kepenklerini açarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Arefe günleri yasal mevzuata göre yarım gün resmi tatil kabul edildiği için, sabahın erken saatlerinden öğlene kadar altın, çeyrek, gram ve bilezik alışverişlerinizi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

Kuyumcular, arefe günlerinde genellikle sabah 09.00 sularında açılış yapmakta ve öğlen saat 13.00'e kadar kesintisiz olarak çalışmaktadır. Saat 13.00 itibarıyla yarım günlük resmi tatil uygulamasının başlamasıyla birlikte, Kapalıçarşı esnafı başta olmak üzere cadde üzerindeki pek çok kuyumcu dükkanını kapatmaktadır. Bu saatten sonra fiziksel olarak altın alım satım işlemleri için açık yer bulmak oldukça zordur.