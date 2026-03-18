Haber Tarihi: 18 Mart 2026 13:07 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 13:07

Arefe günü kuyumcular açık mı 2026?

Bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, takı alışverişi yapmak, hediye almak veya yatırımını nakde çevirmek isteyen milyonlarca vatandaşın gözü kuyumcuların çalışma saatlerinde. Özellikle 2026 yılı dini bayram tatillerinin yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu araştırılıyor. Peki, arefe günü kuyumcular açık mı 2026? 2026 arefe günü kuyumcular çalışıyor mu?

Düğün sezonunun bayramlarla kesiştiği dönemlerde ve özel günlerde altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar için kuyumcuların mesai saatleri büyük önem taşıyor. Resmi tatil takviminde arefe günlerinin yarım gün tatil olarak geçmesi, serbest piyasa esnafının ve altın pazarının çalışma düzenini de doğrudan etkiliyor. Altın alım satımı yapacakların kapıda kalmaması için saatleri iyi bilmesi şart. Peki, arefe günü kuyumcular açık mı 2026?
2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı arefelerinde Türkiye genelindeki kuyumcular, sabah saatlerinden itibaren kepenklerini açarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Arefe günleri yasal mevzuata göre yarım gün resmi tatil kabul edildiği için, sabahın erken saatlerinden öğlene kadar altın, çeyrek, gram ve bilezik alışverişlerinizi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. 

2026 AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR KAÇA KADAR AÇIK, ŞUBELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Kuyumcular, arefe günlerinde genellikle sabah 09.00 sularında açılış yapmakta ve öğlen saat 13.00'e kadar kesintisiz olarak çalışmaktadır. Saat 13.00 itibarıyla yarım günlük resmi tatil uygulamasının başlamasıyla birlikte, Kapalıçarşı esnafı başta olmak üzere cadde üzerindeki pek çok kuyumcu dükkanını kapatmaktadır. Bu saatten sonra fiziksel olarak altın alım satım işlemleri için açık yer bulmak oldukça zordur.  

Galatasaray taraftarı tura inanıyor! Galatasaray Galatasaray taraftarı tura inanıyor!
Arefe günü kuyumcular açık mı 2026? Gündem Arefe günü kuyumcular açık mı 2026?
Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz Gündem Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz
Tottenham - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Tottenham - Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz Gündem Tottenham - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Tottenham - Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz
Bayern Münih - Atalanta maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bayern Münih - Atalanta maçı canlı izle şifresiz Gündem Bayern Münih - Atalanta maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bayern Münih - Atalanta maçı canlı izle şifresiz
Barcelona - Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Barcelona - Newcastle United maçı canlı izle şifresiz Gündem Barcelona - Newcastle United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Barcelona - Newcastle United maçı canlı izle şifresiz
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Mart 2026 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Mart 2026
G.Saray, Liverpool'u elerse kaç para kazanacak? Galatasaray G.Saray, Liverpool'u elerse kaç para kazanacak?
Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir? Gündem Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe gününde oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?
1
Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
2
Liverpool - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
4
Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!
5
Como'da Diego Carlos için bonservis şartı!
6
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
7
Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde!

