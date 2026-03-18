Aras Kargo arefe günü çalışıyor mu, açık mı? Arefe günü Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesindeki arefe günleri, yasal mevzuata göre yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde hizmet veren kargo firmalarının da çalışma ve dağıtım saatlerinde değişikliğe gitmesine neden oluyor. Bayram tatili başlamadan önce kargosunu teslim almak veya şubeden işlem yapmak isteyenlerin saatlere dikkat etmesi gerekiyor. Peki, Aras Kargo arefe günü çalışıyor mu?

Türkiye genelindeki resmi tatil uygulamaları doğrultusunda Aras Kargo şubeleri, arefe günlerinde sabah saatlerinde mesaiye başlayarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Yarım gün çalışma prensibiyle kapılarını açan şubelerden hem kargo gönderimi yapılabilmekte hem de şubeye ulaşan kargolar teslim alınabilmektedir. Ancak öğleden sonra başlayacak resmi tatil sebebiyle kargo işlemlerini son ana bırakmamak büyük önem taşıyor.

Aras Kargo, arefe günlerinde genellikle sabah 09.00 itibarıyla şubelerini açmakta ve öğlen 13.00'e kadar kesintisiz hizmet sunmaktadır. Saat 13.00'ten itibaren ise yarım günlük resmi tatil devreye girdiği için tüm Aras Kargo şubeleri kapanmakta ve şube içi işlem alımı tamamen durdurulmaktadır. Bu saatten sonra kargo teslimatı veya gönderimi yapmak mümkün olmamaktadır.