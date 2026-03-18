Haber Tarihi: 18 Mart 2026 10:48 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 10:48

Aras Kargo arefe günü çalışıyor mu, açık mı? Arefe günü Aras Kargo dağıtım yapıyor mu?

Bayram öncesi sevdiklerine hediye göndermek isteyenler veya internetten sipariş ettiği ürünün yolunu gözleyenler, kargo şirketlerinin çalışma takvimini yakından takip ediyor. Özellikle Türkiye'nin en yaygın kargo ağlarından birine sahip olan Aras Kargo müşterileri, arama motorlarında günün en önemli sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aras Kargo arefe günü çalışıyor mu, açık mı? Arefe günü Aras Kargo dağıtım yapıyor mu? İşte detaylar…

Abone Ol
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesindeki arefe günleri, yasal mevzuata göre yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde hizmet veren kargo firmalarının da çalışma ve dağıtım saatlerinde değişikliğe gitmesine neden oluyor. Bayram tatili başlamadan önce kargosunu teslim almak veya şubeden işlem yapmak isteyenlerin saatlere dikkat etmesi gerekiyor. Peki, Aras Kargo arefe günü çalışıyor mu?
ARAS KARGO AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye genelindeki resmi tatil uygulamaları doğrultusunda Aras Kargo şubeleri, arefe günlerinde sabah saatlerinde mesaiye başlayarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Yarım gün çalışma prensibiyle kapılarını açan şubelerden hem kargo gönderimi yapılabilmekte hem de şubeye ulaşan kargolar teslim alınabilmektedir. Ancak öğleden sonra başlayacak resmi tatil sebebiyle kargo işlemlerini son ana bırakmamak büyük önem taşıyor.  

ARAS KARGO AREFE GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK, ŞUBELER NE ZAMAN KAPANIYOR?

Aras Kargo, arefe günlerinde genellikle sabah 09.00 itibarıyla şubelerini açmakta ve öğlen 13.00'e kadar kesintisiz hizmet sunmaktadır. Saat 13.00'ten itibaren ise yarım günlük resmi tatil devreye girdiği için tüm Aras Kargo şubeleri kapanmakta ve şube içi işlem alımı tamamen durdurulmaktadır. Bu saatten sonra kargo teslimatı veya gönderimi yapmak mümkün olmamaktadır.  

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.