18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Beşiktaş'ta 23.5 milyon euroluk beklenti!

Beşiktaş, kiralık gönderdiği Ernest Muci, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic'ten toplam 23.5 milyon Euro gelir bekliyor.

calendar 18 Mart 2026 11:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesinde mali anlamda elini güçlendirecek önemli bir kaynak oluşturma planı yapıyor.

KİRALIK OYUNCULARDAN GELİR

Siyah-Beyazlı yönetim, kiralık olarak farklı kulüplere gönderilen oyunculardan elde edilecek gelirleri bütçeye dahil ederek transfer stratejisini şekillendirecek.

Bu doğrultuda Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic üzerinden ciddi bir gelir bekleniyor.

ÜÇ İSİMDEN BÜYÜK BEKLENTİ

Trabzonspor'da forma giyen Muçi için 8.5 milyon Euro, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de oynayan Semih Kılıçsoy için 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarının devreye girmesi öngörülüyor.

Ayrıca İngiltere Championship takımlarından Hull City'de kiralık olarak görev yapan Amir Hadziahmetovic'ten de yaklaşık 3 milyon Euro gelir bekleniyor.

23.5 MİLYON EURO GELİR 

Toplamda 23.5 milyon Euro'yu bulabilecek bu potansiyel kazançla Beşiktaş'ın, yeni sezon öncesi transfer piyasasına daha güçlü ve esnek bir bütçeyle girmeyi hedeflediği bildirildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
