Beşiktaş'ta 23.5 milyon euroluk beklenti!

Beşiktaş, yaz transfer dönemi öncesinde mali anlamda elini güçlendirecek önemli bir kaynak oluşturma planı yapıyor.
KİRALIK OYUNCULARDAN GELİR
Siyah-Beyazlı yönetim, kiralık olarak farklı kulüplere gönderilen oyunculardan elde edilecek gelirleri bütçeye dahil ederek transfer stratejisini şekillendirecek.
Bu doğrultuda Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic üzerinden ciddi bir gelir bekleniyor.
ÜÇ İSİMDEN BÜYÜK BEKLENTİ
Trabzonspor'da forma giyen Muçi için 8.5 milyon Euro, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de oynayan Semih Kılıçsoy için 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarının devreye girmesi öngörülüyor.
Ayrıca İngiltere Championship takımlarından Hull City'de kiralık olarak görev yapan Amir Hadziahmetovic'ten de yaklaşık 3 milyon Euro gelir bekleniyor.
23.5 MİLYON EURO GELİR
Toplamda 23.5 milyon Euro'yu bulabilecek bu potansiyel kazançla Beşiktaş'ın, yeni sezon öncesi transfer piyasasına daha güçlü ve esnek bir bütçeyle girmeyi hedeflediği bildirildi.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17