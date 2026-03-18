17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
4-1
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
5-0UZS
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
2-0
17 Mart
Chelsea-PSG
0-3
17 Mart
M.City-Real Madrid
1-2
17 Mart
St. Gallen-Lugano
1-1
17 Mart
Watford-Wrexham
3-1

Sergen Yalçın rekor kırdı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlılar ile ikinci döneminde yakaladığı 1.93 puan ortalamasıyla kariyer rekorunu kırdı.

calendar 18 Mart 2026 08:59
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş ara transfer döneminde yaptığı kaliteli takviyelerle çıkışa geçerken, Sergen Yalçın da kariyer rekorunu kırdı.

Siyah-beyazlı ekipteki 2. dönemine ağustos ayında başlayan tecrübeli hoca 29 maçta 1.93 puan ortalaması tutturdu.

Yalçın'ın ilk dönemindeki 83 karşılaşmada 1.83 puan ortalaması vardı.

Beşiktaş dışında 9 takım çalıştıran Sergen Yalçın, kariyerinin zirve performansını sergiledi.



Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.