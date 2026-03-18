Sergen Yalçın rekor kırdı!

Beşiktaş ara transfer döneminde yaptığı kaliteli takviyelerle çıkışa geçerken, Sergen Yalçın da kariyer rekorunu kırdı.
Siyah-beyazlı ekipteki 2. dönemine ağustos ayında başlayan tecrübeli hoca 29 maçta 1.93 puan ortalaması tutturdu.
Yalçın'ın ilk dönemindeki 83 karşılaşmada 1.83 puan ortalaması vardı.
Beşiktaş dışında 9 takım çalıştıran Sergen Yalçın, kariyerinin zirve performansını sergiledi.
