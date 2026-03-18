18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 124-96 yenildi.

calendar 18 Mart 2026 11:17
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a yenildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 124-96 yenildi.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada, Adem Bona 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Sezonun 32. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta, MarJon Beauchamp 16 sayı kaydederken, Quentin Grimes ve Trendon Watford 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

76ers'ta Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

Nuggets'ta Christian Braun 22 sayıyla maçın en skorer ismi olarak sezonun 42. galibiyetine katkı sundu.

Cameron Johnson 18, Nikola Jokic ise 8 sayı ve 14 asistle oynadı.

- Thunder, play-off'ları garantileyen ilk takım oldu

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 yenerek NBA play-off'larına katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

Kia Center'da oynanan mücadelede, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla takımını taşıdı.

Chet Holmgren 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken Ajay Mitchell 16 sayı kaydetti.

Magic'de Paolo Banchero 32 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi. Desmond Bane 16, Jalen Suggs 14 ve Tristan da Silva ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
